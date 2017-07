Notícia 30 quilòmetres de salut que expliquen els drets humans Les autoritats inauguren el Camí Saludable, un recorregut que uneix el pont de Fontaneda, al sud, amb el parc natural de la Vall de Sorteny, al nord Diverses autoritats del país destapen el cartell informatiu que explica el Camí Saludable dels Drets Humans, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Hàbits saludables, recons naturals, patrimoni cultural i promoció dels drets humans. Tot unit en un recorregut que connecta el pont de Fontaneda (Sant Julià de Lòria) i el parc natural de la Vall de Sorteny (Ordino), passant per diversos punts de Santa Coloma, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana i que té com a principal objectiu «promoure la pràctica regular de l’activitat física».



El Camí saludable dels Drets Humans inaugurat ahir té una dificultat moderada i recorre una distància de 30 quilòmetres, al llarg dels quals es dona a conèixer la Declaració Universal dels Drets humans de les Nacions Unides del 1948 a través de cada un dels trenta articles que inclou i que es poden trobar en cada un dels punts quilomètrics del traçat.

Durant la presentació de la iniciativa també es va posar èmfasi en la quantitat d’espais naturals de les valls andorranes i dels quals els excursionistes podran gaudir al llarg del traçat. En aquest sentit, el ministre de Salut, Carles Álvarez, va exposar que el recorregut «uneix l’Andorra actual amb l’Andorra que al llarg dels segles s’ha mantingut fidel als seus valors i a la seva identitat». Álvarez també va destacar que la iniciativa dona valor als elements més genuïns de la identitat andorrana: ser terra de camins, d’acollida, de respecte als drets i llibertats més fonamentals, així com ser un referent en qualitat de vida, de benestar i de salut.



El responsable de la cartera de salut va finalitzar el seu discurs deixant clar que la iniciativa «neix amb la voluntat de ser exportada». Així, va avançar que l’any vinent Andorra proposarà crear una xarxa internacional de camins saludables dels drets humans a la 68a reunió del comitè regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).



La inauguració va comptar amb la participació de diverses autoritats del país, així com del representant de l’OMS, Tamás Evetovits, que va felicitar Andorra per la iniciativa, remarcant que el país està «liderant el camí a seguir per un futur més saludable». «L’OMS felicita Andorra pel seu compromís per millorar la salut i el benestar a través d’una acció multisectorial basada en una acció transversal del Govern i de la societat i, per tant, mostra el seu ple suport a aquesta iniciativa», va manifestar Evetovits.



El representant de l’OMS va elogiar les autoritats del país tot destacant que el «compromís de passar de la política a l’acció, passant de les paraules als fets». «Andorra està liderant davant la resta de països europeus, l’acció continuada de la implementació del que nosaltres denominem la Salut 2020», va deixar clar.