Notícia L'estany de Puigcerdà (Cerdanya) Un espai amb tonalitats singulars i una fauna integrada per centenars d’aus

A gairebé una hora i mitja del Principat trobem l’Estany de Puigcerdà, un espai que evoca tranquil·litat i que alhora ofereix diverses activitats a l’aire lliure. N’hi ha per a tots els gustos; i és que la zona permet fer des de passejos en barca a trobades literàries sota l’ombra dels arbres. També és un espai perfecte per als ‘runners’ i per als amants de la fotografia, ja que el llac adquireix tonalitats d’allò més singulars formant un paisatge digne de ser immortalitzat, sobretot durant la primavera i l’estiu.



La zona també compta amb restaurants, miradors, jardins florits, gronxadors i màquines per fer exercici. Tot i això, el reclam per excel·lència és la gran varietat d’aus que acull l’estany, doncs les seves aigües donen aixopluc a centenars d’ànecs, pardals i altres espècies ovípares.