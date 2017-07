Notícia La Muntanya d’Alinyà acull un festival de senderisme Durant el cap de setmana s’oferiran excursions i presentacions de llibres Vista de la Muntanya d’Alinyà. Autor/a: Fundació Catalunya / La Pedrera

La Muntanya d’Alinyà acull la primera edició del festival de senderisme Alinyà, muntanya de camins, un seguit d’activitats relacionades amb els camins, la natura i l’excursionisme que tindran aquest cap de setmana, del 7 al 9 de juliol. El programa s’emmarca en la segona edició dels Festivals de Senderisme als Pirineus, coordinats per l’Idapa. Enguany s’oferten sis esdeveniments d’aquest tipus durant l’estiu al conjunt de comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, sent el de la Muntanya d’Alinyà l’únic de l’Alt Urgell. La proposta compta amb la implicació de la Fundació Catalunya-La Pedrera, a més de la col·laboració de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà i Creu Roja, segons informa Ràdio Seu.



El 15è itinerari de la vall començarà divendres al matí. Es tracta d’un circuit de 10 quilòmetres de longitud i 860 metres de desnivell que, de manera circular, permet pujar des d’Alinyà fins al cim de la roca de la Pena, la muntanya més emblemàtica de la vall. És un recorregut molt exigent, apte només per a persones avesades a caminar.



Dissabte al matí s’oferirà una sessió de Menjant amb voltors, la sortida a peu que cada setmana s’organitza per anar a observar com s’alimenten voltors, aufranys i trencalossos. A la tarda, es presentaran tres llibres a la Rectoria, el centre de visitants i a l’agrobotiga de la Muntanya d’Alinyà: Guia de rapinyaires de Catalunya, de Fran Trabalon; La gran volta a la Cerdanya, d’Eduard Jornet, i La recuperació de camins tradicionals, de Jordi Tutusaus.



Finalment, diumenge es clourà el festival amb una excursió al camí de l’Aiguaneix, un dels recorreguts més transitats de la Muntanya d’Alinyà per la seva longitud (2,4 km), poc desnivell (177 m) i bellesa de la font de l’Aiguaneix. El camí s’ha equipat amb cartells interpretatius, s’hi ha construït un mirador i s’ha reobert una part del traçat original.

Les inscripcions: al 608 055 666 o a info@alinyamuntanya.cat.