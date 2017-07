La llei d’allotjaments exigeix que el personal estigui més qualificat

El Projecte de llei general de l’allotjament turístic defineix de forma més acotada el perfil que han de tenir els treballadors del sector i, en aquest sentit, és més «estricta» pel que fa a les contractacions de personal, segons va destacar ahir el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, en declaracions a EL PERIÒDIC.



Els requisits que defineix la legislació a l’hora d’escollir la plantilla varien segons el tipus d’allotjament turístic i els espais que ha d’ocupar el treballador. Per exemple, Ara detalla que en el cas dels empleats que es trobin en les recepcions, s’estableix que aquests hauran de demostrar que tenen coneixements en un seguit d’idiomes, «com anglès, francès o alemany, entre altres». Unes premisses que fins ara no estaven regulades però que, segons Ara, «són del tot lògiques».



Tot i això, el president de l’UHA, matisa que les acotacions i especificitats que s’introdueixen a l’hora de contractar el personal «dificultaran encara més la tasca de trobar treballadors. I és que si a hores d’ara ja tenim problemes per cobrir les vacants dels hotels, amb les noves normes encara serà més complicat, perquè el perfil haurà de ser molt més detallat».



Per aquest motiu, Ara creu que el sector dels allotjaments turístics haurà de modificar les condicions laborals que ofereix actualment, i és que la manca de personal «es deu a la falta d’assalariats i al poc atractiu que tenen avui en dia els llocs de treball del sector», remarca Ara. Per tant, «segurament haurem de canviar algunes coses, com facilitar més la conciliació familiar dels empleats», ja que «estem davant d’una assignatura pendent i hem de fer el possible per encaminar la situació actual».

50% de pisos turístics / D’altra banda, Ara veu «encertat» que la futura llei estableixi que els edificis –de 10 o més habitatges– on més del 50% dels pisos es destinin a ús turístic hagin de canviar l’ús de l’immoble de residencial a hoteler. En aquest sentit, el president de l’UHA considera que la normativa afavorirà que no hi hagi problemes de convivència com passa en altres llocs, «com Barcelona o els Estats Units». A més, Ara no creu que aquest fet ocasioni competència deslleial entre els diferents establiments del sector, ja que «si es compleixen les normes, la competència és lliure i no hi ha d’haver cap problema».

Mancances de la llei / Malgrat que l’UHA «dona suport a l’esperit general de la llei d’allotjaments turístics», Ara puntualitza que la legislació presenta una mancança pel que fa a la regulació de les dades estadístiques del sector. «Només hi ha un article en la llei que faci referència a aquest àmbit i nosaltres creiem que tenir dades dels ocupants o altres aspectes turístics és molt important», va afegir. En aquest sentit, «trobem a faltar una ampliació».



Finalment, Ara confirma les dades del 70% d’ocupació que es preveu per a aquest mes de juliol i remarca que al llarg de l’agost s’espera una ocupació del 80%, sobretot a les parròquies centrals.