Vila: «És probable que no tothom hagi actuat d’una forma correcta [per l'os]»

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va confirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que l’os que va ser abatut a Naturlandia no es va escapar per la reixa, de manera que la hipòtesi d’un error humà és la que ara per ara agafa més força. Amb tot, Vila no va voler avançar encara si el que va possibilitar la fugida de l’animal va ser el fet que algú es deixés la porta oberta, ja que encara no es disposa de l’informe final que ha de determinar què va passar exactament. «Quan tingui els informes ho explicaré, no puc avançar esdeveniments que jo mateix no sé o no estic segur que hagi estat així», va indicar.



Malgrat encara no tenir l’informe final, el cònsol lauredià també va deixar clar que «és probable que no tothom hagi actuat de la mateixa manera o d’una forma correcta, però això quan ho analitzem ho sabrem». En cas de ser així, com ja va avançar fa prop d’una setmana, es demanaran responsabilitats. L’anàlisi final, que en principi s’havia de tenir la setmana passada, segueix encara sense una data concreta.

Recuperació de les reserves / En tot cas, Vila va assegurar que es tracta «d’uns dels parcs més segurs d’Europa» i que aquest cap de setmana «hi ha hagut molta gent a Naturlandia». «S’ha treballat molt bé, les reserves es tornen a recuperar», va exposar, tot i reconèixer que «hi ha hagut un efecte negatiu de la notícia».

Pels que fa als canvis que s’han dut a terme arran de l’incident, el cònsol de la parròquia laurediana va apuntar que els informes dels enginyers que avalaven les noves mesures de seguretat deixaven clar que la tanca elèctrica no havia fallat i que, a més, la reixa té una capacitat de resistència de gairebé 5.000 quilos, per sobre dels 1.000 quilos que estan requerits per normativa.



Les modificacions que s’han dut a terme pel que fa a la seguretat per tal de poder reobrir el parc «no han sigut gaire cars», va afirmar Vila. En aquest sentit, va recordar que els dos reixats elèctrics «funcionaven bé» però sota una mateixa línia, i ara va cada un per una línia diferent per evitar que les dues puguin deixar de funcionar al mateix moment. Així mateix, s’ha fet un «suplement de reixa d’un metre i mig», que suportaria el pes de l’os en cas que aquest l’empenyés.