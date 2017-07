La setmana passada es va fer públic el Projecte de llei d’allotjaments turístics del Principat i, segons el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, alguns trets de la legislació –com la fixació del 50% perquè un edifici es declari d’ús hoteler– evitaran que el concepte turismefòbia arribi a Andorra.



Ara detalla que si no hi ha una reglamentació específica que reguli el sector, els establiments turístics i els habitatges que fan la mateixa funció acaben provocant una onada de rebuig entre els ciutadans, «sobretot en les capitals grans com Barcelona». Darrerament, els carrers i murs de la ciutat barcelonina s’han omplert de pintades i missatges on el lema principal és: «Tourist go home» (Turista marxa a casa). En aquest sentit, el president creu que la nova llei andorrana permetrà acceptar millor el turisme i que millorarà el mercat i el sector implicat.



Aspectes de la legislació / La futura llei determinarà diferents aspectes, com que els habitatges que siguin declarats d’ús hoteler hauran d’adaptar-se a un seguit de normatives i especificitats constructives, com disposar d’una recepció, realitzar sortides d’emergència i tenir un ascensor amb capacitat per a un número ampli de persones.

Aquestes adaptacions les hauran de pagar els propietaris de l’edifici. Un fet que Ara considera necessari però que no veu del tot equitatiu. El president assegura que les adaptacions i normatives «s’han de complir» però que potser s’hauria «de mirar una mica més en les dues direccions: els qui volen fer un ús hoteler del seu habitatge i els que no, ja que hi haurà propietaris que potser no tindran en ment sumar-se al sector d’allotjaments turístics i que tot i això hauran de pagar les despeses».



Precisament, Ara remarca que en ciutats com Barcelona s’han «vist casos on els propietaris d’un immoble han hagut de marxar o vendre el seu habitatge perquè no podien fer front als costos d’adaptació que suposa declarar un edifici d’ús hoteler».