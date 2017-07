Les transferències i competències comunals es donen per tancades

Després de mesos de negociació, les set corporacions tindran fixades les competències i transferències comunals. Les trobades que s’estaven duent a terme entre el Govern, els comuns i els consellers generals en relació a aquest tema van finalitzar ahir amb l’aprovació de la darrera proposta presentada per l’Executiu i la desestimació del text elaborat pel Partit Socialdemòcrata (PS).



Segons fonts properes a la negociació, es mantindrà el document del Govern, que fixava la dotació de transferències en 55 milions d’euros, i l’única modificació que es farà (en relació a l’última proposta) serà el canvi dels percentatges de pernoctacions i població que es tindran en compte a l’hora de repartir la base general de les transferències, ja que en un inici aquests eren del 10 i el 25% i ara seran del 7 i el 28%, respectivament. Amb aquest canvi, les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany sortiran una mica més beneficiades.



Malgrat que els acords de les competències i transferències comunals es votaran per separat, el Govern preveu entrar-los a Sindicatura de forma conjunta i abans que finalitzi el mes juliol, d’aquesta manera, es podran votar els textos de cara al setembre, un cop es reprengui l’activitat parlamentària.

Aprovació garantida / Segons les fonts, la proposta de l’Executiu rebrà el suport del grup demòcrata i el liberal, d’aquesta manera, s’assoliran amb facilitat els vots necessaris per aprovar la reforma plantejada. Tot i això, el PS continua insistint en la necessitat de tenir present la seva proposta, que dona més prioritat al concepte de població.

Les reaccions / Pel que fa a les opinions de les corporacions en relació a la proposta aprovada, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, referma el seu posicionament detallat anteriorment diverses declaracions: al comú de la capital no li satisfà el model plantejat pel Govern perquè «no té prou en compte els criteris de població sobre el territori i per l’especificitat d’Andorra la Vella que presta diversos serveis de caràcter nacional».

Per contra, la corporació «comparteix» els principis generals de la proposta presentada pel PS, ja que precisament «coincideix amb el posicionament que fa temps que manifesta el comú».



D’altra banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va remarcar ahir durant una roda de premsa efectuada a la parròquia que fins que no hi hagi «la proposta definitiva» el comú lauredià no es pronunciarà. A més, va matisar que encara «hi ha diferents punts de vista» en relació a les transferències i que en el seu moment, quan es tingui el text final redactat, «es posaran en coneixement».

Esmena a la totalitat / Com ja va destacar Socialdemocràcia i Progrés en una roda de premsa del partit efectuada fa unes setmanes, el grup no està molt d’acord amb la proposta actual del Govern i preveu entrar una esmena a la totalitat amb un text alternatiu. Tot i això, el grup necessitarà el suport d’altres consellers parlamentaris per poder entrar l’esmena.



D’altra banda, tant Liberals d’Andorra (LdA) com el PS s’esperaran a fer declaracions més especifiques sobre les transferències i competències comunals al llarg d’aquesta setmana. El PS farà demà una roda de premsa específica per tractar el tema i LdA posarà sobre la taula la seva opinió durant el dia d’avui, un cop hagi finalitzat la Junta de Presidents prevista al Consell General.