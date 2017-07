Una forta discussió de trànsit acaba a cops de barra de ferro

El balanç de detencions efectuades per la Policia durant la setmana passada compta amb vuit detencions, entre les quals destaca la de dos conductors que, segons la versió de les forces de l’ordre, es van discutir fins acabar resolent el problema amb les mans i, fins i tot, amb una barra de ferro.



Els fets es van produir dilluns passat sobre les tres de la tarda. Les dues persones van iniciar una baralla verbal per un problema de circulació a la via pública de Sant Julià de Lòria. La discussió hauria anat pujant de to i lluny de solucionar-se el conflicte, van passar a barallar-se i un dels dos va colpejar l’altre amb una barra de ferro. La patrulla de Policia va ser requerida al lloc dels fets i es va procedir a la detenció del que portava l’arma de metall. L’altre, que havia abandonat el lloc poc abans de l’arribada de les forces de l’ordre, va ser detingut tres hores més tard a Escaldes perquè també va cometre «un delicte contra la integritat física i moral», tot i que ho va fer sense cap arma.



La setmana passada també es va produir un delicte contra el patrimoni. El propietari d’un hotel d’Encamp –tancat en temporada d’estiu– va veure moviment de persones a l’interior i va trucar la Policia, que va procedir a la detenció de dos residents de 18 anys, acompanyats per un menor de 15. Segons la versió oficial, tots tres haurien accedit a l’hotel forçant la finestra del balcó d’una habitació i una vegada a l’interior van regirar el despatx de recepció i van agafar diverses ampolles d’alcohol i refrescs del magatzem.

drogues / Al llarg del cap de setmana es van produir dos delictes contra la salut pública per possessió de cocaïna. Dissabte, a la frontera del riu Runer, un no-resident de 37 anys va ser enxampat amb 0,7 grams en un control rutinari a la una del migdia, i a la mitjanit, un resident de 21 anys va ser detingut amb 4,7 grams al seu vehicle.



També la matinada de diumenge, va ser detingut un resident de 20 anys per conduir amb una taxa d’alcohol d’1,28 grams per litre de sang.

Finalment, un no-resident de 49 anys que tenia vigent una ordre d’expulsió administrativa de cinc anys va ser localitzat la matinada de divendres a dissabte a Andorra la Vella. La Policia el va detenir per un delicte contra la funció pública.



D’altra banda, un vianant de 82 anys va ser traslladat ahir a l’Hospital de Sant Pau després de ser atropellat per un taxi a l’avinguda Copríncep de Gaulle, a Escaldes-Engordany, a mig matí. L’home va patir un traumatisme cranioencefàlic i va haver de ser enviat a Barcelona per ser tractat. Amb tot, des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell es va informar que no es tem per la seva vida.