L’obra de la separativa d’aigües fa tancar el carrer de la Creu Grossa

Un cop finalitzat el curs escolar el divendres de la setmana passada, i tal com es va anunciar des del Comú d’Andorra la Vella, ahir es van reprendre les obres de la xarxa separativa d’aigües al carrer de la Creu Grossa de la capital, tal i com assegura l’agència ANA.



Dites obres serveixen també per canviar amb caràcter d’urgència un tub de fosa gris que és un dels subministraments principals d’aigua potable de la parròquia. El canvi respon al risc de trencament d’aquest tub mentre es fan els treballs d’excavació amb el conseqüent perill per als operaris que hi treballen i necessari perquè hi hagi aigua a tota aquella zona central de la parròquia. Les característiques del carrer de la Creu Grossa i les necessitats de l’obra obliguen a interrompre de manera total la circulació durant els mesos de juliol i agost.



Els vehicles provinents de l’hospital pel carrer Sant Andreu són desviats a partir d’avui pel carrer de les Canals (el que va en direcció a l’ambaixada de França). De la mateixa manera, per accedir al carrer Bisbe Príncep Iglesias cal fer-ho a través del carrer Doctor Molines. Així que des d’ahir està prohibida la circulació en direcció a aquest carrer a través de l’avinguda Meritxell. El Servei de Circulació ha reservat algunes places a la zona per als veïns afectats.



D’altra banda, a l’avinguda del pont de la Tosca d’Escaldes-Engordany, ahir es van produir talls intermitents en la circulació a des de la rotonda que creua amb la carretera d’Engolasters fins a la plaça de l’església.



Segons informen des del Comú, es tracta d’un privat desmuntant una bastida que requeria l’extracció de material enganxat a la roca de muntanya i que va obligar a tallar el trànsit per precaució.



Les obres en aquesta zona s’allargaran com a molt fins demà i per tant continuaran els talls en moments puntuals. En tot cas, des del comú van assegurar que com a trajectòria alternativa es pot agafar la carretera d’Engolasters i vorejar la parròquia fins el quilòmetre zero.