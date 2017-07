Enganxat a la solidaritat

Eduard Vergara només té 32 anys i ja fa uns quants que va anunciar la seva retirada com a jugador de rugbi del VPC i dels Isards. Això no vol dir que hagi deixat l’esport. Una de les seves passions són les curses de muntanya i precisament és part activa del grup de quatre andorrans que van córrer la Ronda dels Cims del 2014 i que van promoure una acció solidària per ajudar els necessitats, que van batejar com la Ronda per la Infància. Ell va ser l’únic a acabar la salvatjada de donar la volta a gairebé tot el perímetre del Principat, tot i que també hi havia Joan Vilana, Lluís Sanvicente i Xavi Comas. 8.000 euros aproximadament van recaptar, que van destinar íntegrament a Aigua de Coco i la Gavernera.



Vergara va trigar més de 43 hores en completar els 170 quilòmetres i 13.000 metres de desnivell i recorda que va estar a punt d’abandonar unes quantes vegades, però que allò hauria posat en risc la recaptació: «Soc tossut i tenia un gran equip per darrere que em seguia. Allò et fa mirar la meta i continuar caminant», va assegurar a la meta. El regust que li va deixar aquella acció solidària va ser que volia fer alguna cosa més. Que aquell record no morís allà, tot i que ja era molt. Vergara es va enganxar a la solidaritat. Tal qual. «Llavors vam voler fer-ho per ajudar i a mi em van entrar més ganes», va recordar ahir. I va decidir escriure un llibre per explicar les seves vivències durant els gairebé dos dies non stop que es va tirar corrents per les muntanyes d’Andorra.



Amb aquest nou projecte entre mans, Vergara, que treballa al departament d’Esports del Govern, va voler posar-se en mans d’un professional del món literari, ja que d’escriure llibres no en tenia gaire idea. El va assessorar Elena Aranda, la qual li va donar unes quantes instruccions. El resultat és un llibre, 'No tot és córrer', el fil conductor del qual és la Ronda dels Cims, dividit en nou capítols i amb una entradeta en cadascun d’ells fent referència a alguna finestra de la seva vida. «Són moments claus des que soc petit. Vivències personals com ara quan no podia anar a jugar amb els amics perquè havia d’ajudar els meus pares, que eren masovers, a recollir tabac per guanyar el pa de casa. D’allò tinc grans records, era dur però ara mateix m’ho miro fins i tot amb nostàlgia», rememora Vergara.



Aquest és només un exemple de tot el que podem trobar en aquest llibre, que es podrà trobar a la venda durant tota la setmana que ve als estands de l’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) i a partir del 17 de juliol a l’FNAC de Pyrénées, a un preu de 15 euros.



L’edició del llibre, després de tota la feinada per escriure’l, li ha costat a Vergara uns 3.500 euros. El departament de Cultura del Govern i algunes entitats li han ajudat a subvencionar el projecte, tot i que ell també ha hagut de posar una petita quantitat de la seva butxaca.



Malgrat perdre diners, «absolutament tot» el que Vergara guanyi de la venda del llibre ho destinarà a fins solidaris. Una part a Aigua de Coco, com al 2014, i l’altra a l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) en memòria a la seva mare, que va morir fa cinc anys per culpa d’aquesta maleïda malaltia. «Sé que pateix tant el que ho té com l’entorn i vull aportar el meu gra de sorra a aquesta entitat», es justifica l’autor. El fil argumental, fent referència als valors i l’esperit de superació que ha après a la vida, també quadren amb la filosofia solidària. I a més, Gerard Martínez, l’organitzador de l’AUTV, li ha escrit un dels pròlegs. Això sí, Vergara assegura que aquest any no pensa córrer cap cursa. «Faré de voluntari», deixa clar.



No hi ha dubte. Està enganxat a la solidaritat.