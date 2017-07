Abonaments amb la Lliga Endesa i l’EuroCup

La pròxima temporada serà diferent. Ho és perquè el BC MoraBanc Andorra no només jugarà a la Lliga Endesa, sinó també disputarà competició continental, l’EuroCup. El club engega una nova campanya de captació de socis que engloba les dues competicions, amb el lema Porta un amic a Europa.



Actualment l’entitat compta amb 2.300 abonats i confia superar a curt termini aquesta xifra en més d’un centenar, amb l’objectiu de continuar tenint un creixement sostingut en el nombre de seguidors que es reuneixen al Poliesportiu d’Andorra cada partit. El carnet tindrà un lleuger augment respecte el curs anterior ja que engloba la Lliga Endesa, els play-off en cas de classificar-se i l’EuroCup. L’increment és del 10% en cas dels abonats actuals per a renovar-lo i del 20% respecte els nous.



La campanya continua tenint quatre tarifes, amb tres nivells depenent el seient que s’ocupa al pavelló. Els socis tenen fins el 28 de juliol per donar-se de baixa o informar al club de la voluntat de canviar la seva situació a la instal·lació. En cas de no fer-ho el carnet quedarà automàticament renovat. Amb la iniciativa existeixen diferents rebaixes, com el 20% de descompte que tenen els socis al portar un nou abonat. Si n’aconsegueixen cinc els sortirà gratuït. Els nous en aquesta condició tindran una rebaixa del 10% respecte al preu establert.

Interrogant Shermadini / Demà a la mitjanit es coneixerà el futur de Giorgi Shermadini. L’Unicaja va presentar una oferta i si després d’aquest termini el MoraBanc no la iguala, el georgià marxarà cap a Màlaga. El club andorrà treballa per intentar aconseguir-ho, però sempre i quan estigui dins les possibilitats pressupostàries. No aspirarà a retenir-lo si pot ser una font de problemes econòmics en el futur .

Walker, als Estats Units / Les lligues d’estiu de l’NBA són un aparador pels jugadors que volen fer-se un lloc a la competició nord-americana, o bé donar-se a conèixer pels clubs europeus si no poden quedar-se als Estats Units. David Walker les disputarà amb els Denver Nuggets, una situació que ja estava prevista en el contracte del jugador.