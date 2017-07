FC Santa Coloma vs. Alashkert FC: Serenor i sense presses per tractar de capgirar l’eliminatòria

Noranta minuts, sempre que no hi hagi pròrroga, per saber si l’FC Santa Coloma torna a fer història a la Lliga de Campions, com va fer quatre anys enrere. L’Alashkert FC només porta un gol d’avantatge de l’anada i l’eliminatòria es manté del tot oberta. Els andorrans volen fer bo el factor camp per aconseguir una victòria que els permeti passar a segona ronda. El matx es juga avui a les 20.30 hores a l’Estadi Comunal.



El marcador que va produir-se fa una setmana a Erevan permet que els colomencs tinguin totes les expectatives per tractar de superar l’eliminatòria. «La paraula per definir el partit és il·lusió», exposa l’entrenador, Richard Imbernón, que espera no rebre cap gol per tal de mantenir les opcions de classificació. «Som conscients que encaixar un gol ens obliga a fer-ne tres i això sempre és molt complicat» per tractar de capgirar l’enfrontament. El plantejament està en mantenir més la possessió que no pas en l’anada i no precipitar-se. El tècnic vol cuinar el partit a foc lent perquè «no tenim cap pressa en marcar el gol». Són noranta els minuts que tenen per davant i no troba necessari que en el primer tram hagi d’arribar per tenir més tranquil·litat: «Quan marques aviat pot ser contraproduent perquè dones part de la feina feta amb molts minuts per davant i ells tenen temps per reaccionar».



Imbernón no espera un rival especulatiu. «Dubto bastant que ens cedeixin la pilota i ens esperin. Aniran a buscar la victòria» per decidir l’eliminatòria l’abans possible, per a que no vagin transcorrent els minuts i haver de patir. El tècnic està segur, mantenint la porteria a zero, que «opcions en tindrem» per vèncer, i per aconseguir-ho no realitzarà cap invent, mantenint el mateix sistema al que el seu equip està habituat al llarg de la temporada a la competició domèstica: «Quan afrontes aquest tipus d’eliminatòries contra equips superiors, amb jugadors professionals que tenen un nivell físic alt, et planteges fer mil canvis, però al final el millor és fer el mateix joc de sempre, amb el que els jugadors se senten còmodes». Qui ja compta amb el trànsfer és José Galán, que podrà debutar amb els colomencs. Gabi Riera és baixa per lesió i Iban Parra per sanció.

Atent al rival / L’avantatge que porten d’Armènia permet tenir «bones opcions per passar de ronda, ho hem d’aprofitar i aquest és el nostre objectiu», assenyala Abraham Khashmanyan, tècnic de l’Alashkert, que preveu un rival que sortirà a pel partit pel resultat que es va produir a l’anada. «El Santa Coloma ha d’atacar. No tindria cap sentit que no ho fes. Està obligat a fer-ho i no sortirà a defensar-se», perquè necessita un gol per igualar l’eliminatòria, i dos si vol superar-la.



L’entrenador armeni espera que sobre el terreny de joc hi hagi espectacle, sent conscient del que hi ha en joc per les dues parts. «Perquè hi hagi un bon partit depèn dels dos equips. Confio que ho sigui i que sobretot hi hagi joc net. Espero que el que sigui millor sigui qui passi». Fa un any va ser el conjunt d’Erevan qui va assolir l’objectiu i continuar en el camí de la Lliga de Campions, però en aquella ocasió l’ordre dels partits va ser diferent. Així doncs, es ven coneixedor de les característiques de l’Estadi Comunal, però aquest és un element que tampoc el preocupa excessivament: «Tenim ja l’experiència de l’any passat. És un camp més petit, però les dificultats són per als dos equips. Estem preparats per aquest tipus de circumstàncies». Amb un gol l’Alashkert té l’oportunitat de tenir l’eliminatòria molt coll avall, però marcar-lo, segons admet, tampoc no és el seu principal plantejament. «Un partit de futbol es composa de noranta minuts i no hi ha un pla previ. Tot es demostra en el desenvolupament del joc», assegura.



A la plantilla armènia tenen ben present que amb només un gol a favor de l’anada tot queda obert. El migcampista Khoren Veranyan assenyala que «el resultat no és suficient. L’eliminatòria consta de dos partits i aquest segur que serà molt competit. Venim a plantejar un bon matx».

El 17 de setembre es jugarà la jornada inaugural de la Primera Divisió de la Lliga Nacional



La Federació Andorrana de Futbol va realitzar ahir el sorteig de la Primera Divisió de la Lliga Nacional. La jornada inaugural de la competició es disputarà el 17 de setembre. En el debut els partits seran Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià-UE Engordany, UE Santa Coloma-FC Lusitans, Penya Encarnada d’Andorra-FC Santa Coloma i FC Encamp-Inter Club Escaldes. La fase regular consta, com la temporada passada, de 21 jornades, disputant-se a tres voltes. La segona s’iniciarà el 12 de novembre i la tercera el 4 de febrer. Aquesta primera fase finalitzarà el 18 de març. Hi haurà una aturada, que s’aprofitarà per disputar rondes de la Copa Constitució, entre la 13a i la 14a jornada. Després de jugar el 17 de desembre la lliga no tornarà fins el 28 de gener. Els play-off, tant al títol com pel descens, constaran de dues voltes. Començaran el 21 d’abril i conclouran el 20 de maig. La fi del campionat coincideix amb la data màxima marcada per la FIFA per a que finalitzin les competicions nacionals, per a que les seleccions puguin preparar a conciència el Mundial de Rússia, que es disputarà l’any vinent. El primer títol de la temporada, la Supercopa, es jugarà el 10 de setembre, amb els dos conjunts colomencs enfrontant-se a l’Estadi Comunal a les 17.00 hores.