El trencament de Grandvalira s’oficialitza

La crònica d’una mort anunciada. D’això va tractar la Junta d’Accionistes de Nevasa celebrada ahir, on es va oficialitzar el que ja havia anunciat Joan Viladomat: la dissolució de la societat que gestiona Grandvalira. Aquesta està formada per dues societats (Saetde i Ensisa) que es van citar ahir en una junta extraordinària, en la qual Viladomat va anunciar que abandonava la marca.



La reunió d’ahir va començar a les quatre de la tarda i va durar al voltant de dues hores. Els primers a arribar a la cita van ser els representants de Saetde, Joan i Cristina Viladomat, així com el cònsol d’Encamp, Jordi Torres. Minuts més tard, van venir els membres d’Ensisa, el cònsol de Canillo, Josep Mandicó, i el director general de Crèdit, Xavier Cornella. També va assistir a la cita Daniel Arquès, secretari de Nevasa.



Segons un breu comunicat de la companyia, la dissolució es farà palesa el 31 de maig del 2019. Durant aquest temps, les dues parts anomenaran un delegat cadascuna i, juntament amb el director de Nevasa, tindran com a missió «estudiar i proposar la resolució de les diferents qüestions del dia a dia que es vagin plantejant a la societat durant aquest interval», va especificar la societat en el comunicat.



Tal com va explicar Alfonso Torreño, director de Grandvalira, una de les parts volia abandonar la societat, mentre que l’altra no. De fet, va ser Joan Viladomat que va anunciar recentment a la premsa que dissolia Nevasa perquè no estava d’acord que s’hagués declarat el projecte de la plataforma esquiable de Soldeu com un bé d’interès nacional. Aquest trencament, però, no serà immediat. Torreño va recalcar que els estatuts de la societat remarquen que si un dels dos socis vol deixar-la, haurà de passar un període de dos anys per iniciar el procés de liquidació. Així doncs, aquest termini que s’obre ara haurà de servir per consensuar els termes de la separació, però en aquest temps es preveu que seguirà funcionant com fins ara i sota el paraigua d’una marca única.



Actualment, Grandvalira té una plantilla d’una trentena persones i Torreño va voler enviar un missatge de tranquil·litat als treballadors. En aquest sentit, va recordar que en aquest període de dos anys, en principi, tot quedarà igual.



Amb aquesta reunió, també es preveu que es comencin a desencallar moltes coses que fins ara estaven aturades com els pressupostos, que estaven congelats. De fet, segons va explicar el mateix director de Grandvalira, de cara a la pròxima temporada d’hivern, només s’ha aprovat el preu únic dels forfets que pagarà la clientela.