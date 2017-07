Notícia Compromís crítica la deixadesa en alguns carrers També demana una solució a l’espai de l’antiga escola La Valira Herbes al carrer al barri de Sant Antoni.

El grup municipal de Compromís X La Seu ha criticat novament la situació de «deixadesa de nombrosos carrers i espais públics» de l’eixample urbà de la ciutat i també de Castellciutat i els barris de Sant Antoni, Sant Pere, Santa Magdalena, el Serrat de la Capella i el Poble-sec.

En un comunicat, Compromís ha incidit especialment en els terrenys municipals de l’antiga escola La Valira, entre el carrer de l’Orri i l’avinguda del Salòria. Concretament, demanen «donar compliment a la proposta presentada per part del grup municipal del PP, i aprovada la passada legislatura, en la qual es demanava endreçar aquest espai i dedicar-lo a una zona esportiva i d’oci juvenil, «tot aprofitant l’espai ja construït». Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat, però «fins el moment no s’ha vist cap iniciativa per part de l’equip de govern quant a aquest espai», afirmen.

El portaveu del grup municipal, Òscar Ordeig, també es refereix novament a l’Horta del Valira i creu que en aquest punt «la complerta falta de manteniment és innegable». Ordeig assegura que «aquesta desídia provoca que els veïns hagin de conviure amb ferms dels carrers en males condicions i amb una proliferació d’herbes altes i seques que provoquen, entre d’altres inconvenients, riscos de salubritat i d’incendi». Finalment, hi afegeixen les queixes de veïns de Castellciutat i de barris perifèrics, en els quals creu que «la deixadesa arriba a uns nivells en ocasions insostenibles».

Ordeig conclou que «és urgent i innegociable un pla de renovació gradual de l’eixample, Castellciutat i barris de la Seu» perquè la situació actual «dóna una imatge pública molt negativa i contribueix a rebaixar, encara més, el nivell de qualitat de vida dels urgellencs».

Pel que fa a la neteja d’herbes, l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha recordat que durant els darrers mesos el servei de jardineria s’ha centrat en la urbanització de la plaça Joan Sansa, «un espai que era un deute pendent amb els veïns des de feia dècades», i que les darreres setmanes «s’ha recuperat terreny» pel que fa a la previsió de neteja de la resta del municipi, que enguany s’ha vist condicionada per uns darrers mesos amb molta pluja i una posterior sequera que han afavorit el creixement d’herbes.

El tinent d’alcalde d’urbanisme, Jesús Fierro, hi afegeix que el retard d’enguany en la planificació «és per una causa més que justificada», ja que la implicació en la plaça Joan Sansa dels treballadors municipals de Jardineria ha permès reduir el pressupost perquè no ha calgut contractar de manera externalitzada aquest servei per a un projecte, d’altra banda, llargament reivindicat pels veïns per millorar la qualitat de l’eixample urbà. Fierro creu que també cal tenir en compte que «la plantilla de jardineria és la mateixa que els darrers anys i, no obstant això, actualment s’està fent la mateixa feina i amb més qualitat» i que «ara mateix la majoria de carrers ja tornen a estar en condicions. Pel que fa a l’Horta del Valira, l’equip de govern considera «totalment falses» les acusacions de manca de manteniment i apunten que, malgrat que la gran majoria d’aquesta àrea no està urbanitzada, tant el consistori com l’Incasòl hi fan la neteja i desbrossament de manera habitual. Des de l’ajuntament han aprofitat per recordar l’obligació que tenen també els propietaris de parcel·les de netejar els seus espais.

Finalment, amb relació a l’antiga escola La Valira, Fierro ha explicat que en aquests terrenys municipals s’està estudiant ubicar-hi un centre logístic per a les brigades municipals de la ciutat. Fierro assegura que els grups municipals ja han estat informats anteriorment sobre aquest projecte.