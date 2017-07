Notícia Saetde i Ensisa volen mantenir la marca Grandvalira La intenció és vendre un forfet conjunt més enllà del 2019 Josep Mandicó i Jordi Torres, en una conversa conjunta. Autor/a: TONY LARA

El trencament de Grandvalira és irrevocable i, a partir del 30 maig del 2019, les societats Saetde (Pas de la Casa-Grau Roig) i Ensisa (Soldeu-el Tarter) treballaran per separat. Amb tot, durant la junta d’accionistes celebrada dilluns, en què es va formalitzar la decisió de Saetde de dissoldre la societat conjunta, totes dues parts van mostrar la voluntat d’intentar mantenir la marca Grandvalira i oferir un forfet conjunt per accedir a les dues estacions, un complement als forfets que vendrà cadascuna. El preu, però, serà més car.



Els cònsols d’Encamp i de Canillo, Jordi Torres i Josep Mandicó, ho van explicar ahir després de la reunió de cònsols mensual. Mandicó va reiterar que «no volíem la dissolució, però els estatuts ho preveuen, i ara ho hem de fer el menys traumàtic possible». Ara queden dos anys per liquidar Nevasa –la societat conjunta– i «no ens tanquem cap porta, volem conservar la marca i el nom». Com fer-ho s’haurà de negociar durant els pròxims 24 mesos.



Per la seva part, Torres va oferir dues lectures positives de l’oficialització del trencament de Nevasa: « l’una, que serà un procés ordenat i pactat entre tres societats; l’altra, que a la marca Grandvalira i al forfet únic encara li queden dos anys».



Quant a la possibilitat de salvar la marca, el cònsol encampadà va admetre que «podríem fer un únic forfet [més enllà del maig del 2019] i intentar salvar la marca Grandvalira». Amb tot, va inssitir que «la gestió interna serà diferent», ja que cada societat anirà per separat.



El futur de Nevasa, però, no està clar. En els pròxims dos anys s’anirà aprimant la infraestructura de la societat Grandvalira que, fins ara, gestiona la central de compres, les escoles d’esquí, la restauració, etcètera. Saetde i Ensisa s’aniran preparant per assumir la gestió de les seves instal·lacions. Una possibilitat no descartada és que Nevasa es mantingui sota mínims i que s’ocupi de la venda del forfet conjunt, si és que prospera.



Ara Ensisa i Saetde nomenaran dos gerents que conjuntament amb el director de Nevasa preparant la migració. Nevasa té una trentena de treballadors, el futur dels quals encara no està decidit.



Si a partir de la temporada 2019-2020 no s’ofereix l’opció de comprar un forfet conjunt, la separació de Grandvalira també hauria de ser física: tancant el telecadira del pla de les Pedres n’hi hauria prou. Ara bé, encara que es vengui el forfet conjunt, caldrà preveure com assegurar que els esquiadors que només han adquirit el forfet de Pas de la Casa-Grau Roig o Soldeu-el Tarter no utilitzin el telecadira i vagin a les altres pistes.



El futur de la plataforma / D’altra banda, el cònsol de Canillo va explicar que estan a l’espera d’obtenir tots els permisos per iniciar la construcció de la plataforma de Soldeu, al peu de la pista de l’Avet, infraestructura que ha provocat la decisió final de Joan Viladomat, accionista majoritari de Saetde. Mandicó no tem que la denúncia a la Batllia presentada per Viladomat freni la construcció, però, en tot cas, adverteix que «si no complim amb la Federació Internacional d’Esquí (FIS) quedarem malament i probablement no acollirem cap més Copa del Món».

El cònsol va admetre que les finals de la Copa del Món 2019 també es poden fer a la pista de l’Àliga, al Tarter, però si l’Avet no disposa de la plataforma promesa, la mala imatge amb la FIS serà irrecuperable.



Pregunta a Encamp / D’altra banda, l’oposició al Comú d’Encamp, PS i Ld’A, preguntaran al grup que governa «quin serà el seu posicionament en relació amb la dissolució de Grandvalira impulsada per part de la societat encampadana del domini, Saetde».



La demanda es farà durant la sessió de consell de comú que tindrà lloc demà al Pas de la Casa.