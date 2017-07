Rascagneres afirma que es paga de més per alguns serveis mèdics

El president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean-Michel Rascagneres, va assegurar ahir que actualment «hi ha serveis sanitaris que els estem pagant a un import tres o quatre vegades major del que costen realment», i és que hi ha «tarifes que estan totalment desfasades perquè fa 20 o 15 anys que no es revisen».



Per aquest motiu, des de la parapública s’ha demanat al Govern que es modifiquin les tarifes pertinents i que s’adeqüin els imports, ja que disminuir aquestes despeses suposaria un gran avenç per «controlar el dèficit que tenim, doncs cal recordar que som nosaltres [la CASS] qui paga el 75% d’aquests serveis».



Malgrat que Rascagneres no va voler especificar quines són les tarifes que s’haurien de variar, el president va remarcar que la reforma sanitària que estan elaborant actualment el SAAS, la CASS i el Govern, ja contempla fer canvis en aquest àmbit. De fet, es preveu que de cara a l’octubre o novembre d’aquest any s’aprovi un decret de la cartera de serveis que adequarà les tarifes i abaratirà algunes prestacions.



Rascagneres també va insistir en el fet que si no es fan aquesta i altres modificacions la despesa sanitària «no serà sostenible, ja que d’aquí quatre o cinc anys (si no es posa solució) passarem de tenir un dèficit de 40 milions d’euros a gairebé 90 o 100 milions».

La nomenclatura francesa / El director de Prestacions, Ignasi Arbusà, va destacar que per estudiar les tarifes adients s’ha pres com a base la nomenclatura sanitària francesa, ja que aquesta és «més específica». Tot i això, també va remarcar que per a alguns serveis a Andorra es paga més que a França però que «hi ha ocasions en què és totalment a l’inrevés».

Una reforma lenta / D’altra banda, Rascagneres va destacar que la CASS està «satisfeta» amb com s’està portant la reforma sanitària, tot i que «es podria fer més ràpid». En aquest sentit, va detallar que el «paller de tota la reforma és la llei de drets i deures dels pacients i de la història clínica», i que fins que aquesta legislació «no estigui aprovada, no es podrà desplegar a tots els efectes la reforma».

Cotització dels autònoms / Rascagneres i Arbusà van fer aquestes declaracions durant la presentació del balanç del primer semestre d’aquesta any de la CASS. Durant l’acte també es va parlar de la cotització dels autònoms, que actualment està en negociació.



Segons va detallar Rascagneres, a hores d’ara hi ha dues propostes sobre la taula; una seria que els autònoms cotitzessin el 22% en funció dels seus beneficis professionals. Aquesta opció ja s’ha comentat en diverses ocasions i «sembla que no canviaria tant els imports que s’estan pagant actualment. A més, a nivell de gestió seria força complicada de fer, ja que obligaria (a la CASS o a la direcció de Tributs i Fronteres) a examinar els comptes de l’autònom per destriar els imports que són de la seva feina dels altres ingressos que pot tenir».



L’altra proposta seria que es fes un pagament «per tram». Si s’escollís aquesta via, hi hauria un límit de 4.000 o 5.000 euros. Ja que, segons va detallar Rascagneres, «no seria adient que un autònom cotitzés 15.000 euros mensuals i que desprès tingués una cotització en funció d’aquesta quantitat». Així, segons el tram, «es cotitzaria entre un 25 i un 150%».