Notícia Ciutadans amb dret de vot se sumaran a les meses electorals Un sorteig decidirà la participació però no serà obligatòria Electors a les últimes eleccions comunals en una seu de votacions.

Tres ciutadans formaran part de cada mesa electoral. Els cònsols, reunits en la trobada mensual dels dirigents de les set parròquies, van tancar ahir –gairebé, queden serrells– la Modificació de la Llei qualificada del règim electoral i el referèndum, en la qual es va acordar incloure la participació ciutadana a les eleccions, segons les recomanacions del Consell d’Europa per millorar la democràcia del país. A més, als pròxims comicis també hi haurà observadors internacionals que constataran in situ la qualitat del desenvolupament de la cita amb les urnes.



L’amfitrió de la reunió d’ahir, Jordi Torres, cònsol d’Encamp, va explicar que a cada mesa s’hi sumarà un ciutadà, que serà el titular, més dos suplents. Amb tot, la participació activa no serà obligatòria. Per escollir els voluntaris s’ha dissenyat un procés: el dia que es publiquin les llistes electorals, cada comú farà un sorteig de 20 persones. El resultat es publicarà al BOPA i es notificarà als ciutadans, que tindran cinc dies per acceptar. Si no hi ha resposta, s’entendrà silenci administratiu, és a dir, que no es vol formar part de la mesa electoral. L’assignació a les meses es farà per ordre cronològic de les persones que vagin responent que sí.



Els canvis en la Llei qualificada del règim electoral i el referèndum també estableixen que les cabines de votació estaran adaptades a les persones amb diversitat funcional i algunes modificacions de terminis: la publicació de les llistes d’electorals, des de l’anunci d’eleccions, s’amplia de tres a sis dies; per presentar les candidatures, de cinc a set dies, i el termini de vot per correu s’allarga fins a les cinc de la tarda de la vigília dels comicis.



La proposta de modificació de la llei s’entrarà a tràmit parlamentari aquest juliol perquè pugui ser votada a la tardor i s’apliqui a les pròximes eleccions, previstes per al 2019.



Demanda pels expedients / D’altra banda, els cònsols també van anunciar ahir que han presentat una demanda a la Batllia perquè la Justícia els retorni els dossiers de ciutadans que deuen taxes, impostos o sancions als comuns «perquè els puguem tramitar», va matisar Torres. Els comuns tenen pendents el retorn de milers de dossiers del 2015, del 2016 i, fins i tot, en alguns casos, del 2014. Un cop obert l’expedient, el tràmit segueix el seu curs, però si no s’actua, al cap de tres anys prescriu. Això és el que ha passat amb milers de dossiers i els comuns han deixat d’ingressar «milions d’euros».



Precisament, tots els comuns van presentar «un recurs per l’anormal funcionament de la Justícia», respecte els expedients prescrits, i a la tardor s’ha de pronunciar el Tribunal Superior de Justícia. «Estem a la fi d’un procés prioritari», va subratllar el cònsol encampadà.



Altres temes / D’altra banda, en la trobada d’ahir es va explicar que a l’octubre 10 nous agents de circulació seguiran un curs de formació, i els cònsols van reclamar que hi hagi fins a 23 agents en actiu que imparteixen formacions continuades a tot el cos.



També es va acordar que el reglament sobre el cens d’ADN caní estableixi l’obligatorietat de la inscripció dels gossos a la base de dades de l’ADN, i es va informar que cinc empreses han retirat el plec de bases del concurs sobre la implementació del servei de bicicleta elèctrica.