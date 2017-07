Notícia Torres i Mortés estan satisfets per l’acord de transferències comunals El PS explicarà avui les objeccions a la proposta finalment acceptada Els cònsols d'Ordino i d'Encamp en una imatge d'arxiu. Autor/a: TONY LARA

Els cònsols d’Encamp i d’Ordino, Jordi Torres i Josep Àngel Mortés, respectivament, van expressar ahir la seva satisfacció per l’acord sobre les transferències comunals. Finalment, s’ha optat per la proposta presentada pel Govern. De fet, dels set comuns només Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria «no estan d’acord amb la globalitat del text», van recordar.



Mortés va argumentar que «la parròquia d’Ordino està satisfeta perquè no perd poder adquisitiu», com si ho feia amb la proposta del PS. «És un bon acord, tots partim de la base dels 55 milions d’euros». Torres hi va coincidir: «És un bon acord per a tothom, ens mantenim en els barems. La proposta del PS perjudicava, i la que s’ha acordat és justa i coherent».



D’altra banda, la subsíndica, Mònica Bonell, va avançar ahir en la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents que l’acord sobre les competències i les transferències comunals es votarà al Consell General al setembre o durant la tardor. Bonell va declarar que el text s’entrarà a Sindicatura «durant el juliol, d’urgència, perquè crec que està tancat i convalidat».



El president del Grup Parlamentari Mixt pel Partit Socialdemòcrata, Pere López, explicarà aquest matí la seva posició sobre les transferències. De fet, el PS va presentar una proposta que no ha estat acceptada. Per la seva part, Liberals d’Andorra va dir ahir que espera conèixer les objeccions del PS per pronunciar-se.