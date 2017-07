Notícia SDP creu que l’heliport no aportarà creixement econòmic Naudi demana els estudis d’oportunitat i de viabilitat del projecte Naudi i Bartumeu en una roda de premsa anterior. Autor/a: EMILIO PRENAS

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) té «seriosos dubtes» sobre si és necessari construir un heliport al país, ja que sense informes que ho avalin no creuen que la infraestructura pugui «aportar un plus de creixement econòmic ni d’inversió estragera». Amb tot, el president de la formació, Jaume Bartumeu, i el conseller general, Víctor Naudi, van manifestar que «hi podríem estar d’acord si es presentessin els informes escaients».



Per tot plegat, Naudi ha fet una demanda d’informació al Govern en la qual requereix els informes tècnics en matèria d’aviació, els estudis d’oportunitat i viabilitat econòmica, els que garanteixen que no hi haurà afectacions per a les instal·lacions de FEDA, així com el cost que suposarà desplaçar les línies d’alta tensió. En aquesta línia, Bartumeu va insistir en què «no hem tingut accés a cap estudi que justifiqui una demanda suficient de gent que voldria utilitzar aquesta línia».



La manca d’aquesta informació porta als progressistes a dubtar sobre la seva existència i a pensar que tot plegat es deu només a la voluntat del cap de Govern, Toni Martí, de «donar resposta a les seves promeses electorals sense estudiar-les». Aquest «caprici», va afirmar el parlamentari progressista, «posa en entredit el potencial del nostre país, la seva seguretat, la tranquil·litat i el nostre paisatge». I en aquest sentit, va reiterar que des del seu punt de vist la ubicació escollida no és la més idònia i podria donar mala imatge als turistes que s’allotgin en hotels propers.



Així mateix, també va considerar que pot perjudicar «la seguretat jurídica», ja que la qualitat de vida de la gent que viu en els habitatges propers es veurà afectada.