Història, música i patrimoni

Un passeig per la història, el patrimoni i la música. Aquesta és una de les noves propostes d’Andorra la Vella per a aquest estiu dins del programa de visites guiades. Es tracta de la ruta Tradició pel Centre Històric i matins d’orgue, que tindrà lloc del 21 al 26 d’agost a les onze del matí. «És una visita pel centre històric i entres a l’Església de Sant Esteve i és una altra història, allà hi ha un concert d’orgue», va explicar Mònica Codina, la consellera de Promoció Turística i Comercial de la capital, durant la presentació de l’oferta de les visites guiades per aquest estiu. Així doncs, els que participin en aquesta ruta podran descobrir la tradició, la història del nucli antic de la ciutat, així com l’herència escultòrica, pictòrica i arquitectònica d’aquesta àrea. Però és al final de la ruta quan es viurà un dels moments més màgic. Els visitants entraran a l’Església de Sant Esteve on podran gaudir durant mitja hora del concert d’orgue.



Aquesta, però, no és l’única novetat del cicle de visites guiades que Andorra la Vella ofereix durant aquest estiu i que estan destinades tant al públic local com per a visitants de fora. Una altra de les propostes que podran gaudir per primer cop els participants és una ruta teatralitzada per Santa Coloma, va relatar ahir Codina. Aquest és el cas de la visita que porta per nom la Santa, el rus i el compte, en el qual aquests tres representatius personatges explicaran la història de Santa Coloma. Aquesta proposta es farà en el centre del poble i servirà per repassar els seus indrets i moments més fascinants.



També com a novetat, s’oferirà el museu Obert de la Geologia de Roques al Carrer. Per dur a terme aquesta proposta, va explicar Codina, el comú ha tingut el suport del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA).



La consellera va explicar que l’any passat van començar «a treballar perquè havíem de remodelar el circuit i hi havia façanes que ja no tenien la roca que es volia presentar». Per aquest motiu, es va realitzar «des d’un punt de vista tècnic». Ara bé, enguany, el comú ho ha volgut presentar «com un nou itinerari». En aquest sentit, la iniciativa consta de tres itineraris diferents. El primer porta el nom de Jardí de Roques i l’exhibició és una mostra de les pedres que es poden trobar arreu del país. La segona oferta, anomenada l’Itinerari geològic, es tracta de diversos panells que s’han ubicat davant dels edificis, que deixen veure una demostració de la roca d’un edifici. En aquesta ocasió, es vol mostrar la relació de la geologia amb les façanes. La darrera proposta és l’Itinerari per l’arquitectura de granit, que és un passeig pels carrers de la capital i que denoten diversos punts d’interès perquè utilitzen l’arquitectura del granit.



Però encara hi ha una sorpresa més en les rutes guiades d’enguany. Es tracta de la ruta ecotúristica a la Vall d’Enclar, que les fan guies de muntanya. «S’ha de fer una reserva abans», va precisar la consellera. En aquesta vall és on viu la població més grans d’isards.



Tota aquesta oferta de visites es complementen amb les propostes que ja existien l’any passat com són la visita del centre històric a través de les seves llegendes; la ruta dramàtica de Don Francisco de Zamora, on aquest personatge explica la vida d’Andorra la Vella del segle XVIII a través de les seves aventures o l’itinerari per la tradició i la cultura de la capital.



A més d’això, també hi ha propostes per donar a conèixer el patrimoni natural de la ciutat, va ressaltar ahir Codina. Es tracta dels recorreguts Pulmó Verd, un recorregut pel rec del solà «Aquest és el nostre valor cultural i arquitectònic de la parròquia», va assenyalar Codina en la roda de premsa.

Per un altre costat, també es vol donar a conèixer els encants de la Vall del Madriu, que Andorra la Vella presideix aquest any la comissió. Eva Roma, cap d’àrea de Promoció Turística i Comercial del comú, va destacar coincidint amb aquesta presidència s’ha volgut donar un «impuls turístic a la vall» per donar-la a conèixer com «un destí patrimonial».



Els itineraris, que tenen un cost entre els tres i cinc euros, van començar ahir i es realitzaran fins al 10 de setembre. Per aquest projecte s’han contractat una desena de persones, gairebé tots estudiants de turisme. L’Arnau i la Paula són alguns d’aquests joves que faran de guies i ahir ja es van estrenar.

D’altra banda, Roma també va anunciar que aquest estiu s’obrirà l’església de Santa Coloma per als visitants.