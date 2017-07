Sindicatura entrega la fiscalitat d’SPD al Tribunal de Comptes

Sindicatura va entregar la setmana passada una fiscalització de la liquidació dels consellers generals del partit Socialdemocràcia i Progrés (SDP) al Tribunal de Comptes, segons va explicar ahir la subsíndica, Mònica Bonell. «Tal com es va dir a la darrera junta de presidents, un cop tinguéssim la darrera liquidació de comptes d’SDP de les assignacions que s’han passat en els darrers anys i que feien referència a SDP, s’enviarien al Tribunal de Comptes», va precisar ahir Bonell en una roda de premsa. En aquest mateix context, va relatar que han presentat al Tribunal de Comptes tota la documentació sobre el tancament de comptes que els hi va passar el conseller general Víctor Naudi, així com la correspondència entre l’exconsellera d’aquesta formació, Sílvia Bonet, i Naudi. «Tot això ho hem lliurat al Tribunal de Comptes perquè faci l’anàlisi», va exposar Bonell.



La subsíndica va exposar que tota aquesta informació haurà de servir per «justificar les despeses realitzades amb les transferències rebudes i veure si s’ajusten amb les finalitats per les quals van ser a aconseguides». A més, hi va afegir que també «es demana una revisió específica de les operacions realitzades en el Consell General i la citada agrupació dels consellers amb la finalitat de descartar l’existència d’eventuals duplicitats de pagaments». Així doncs, ara el Tribunal de Comptes haurà d’analitzar la informació per veure si s’ha comès alguna irregularitat.



La informació sobre el tancament de comptes la va entregar el conseller Naudi, però Bonet no en va poder fer observacions. «Personalment crec que hagués sigut bo que la senyora Sílvia Bonet hagués pogut participar en aquest tancament de comptes, perquè els dos eren responsables de l’assignació que es lliurava al grup mixt i que anava destinada als dos consellers d’SDP», va defensar la subsíndica. A més, va valorar que «hagués estat bé que hagués pogut participar (Bonet) en la informació i documentació». Ara bé, va opinar que en algun moment donat l’exconsellera d’SDP podrà «aportar tota la documentació que ella cregui convenient».