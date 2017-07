L’Estudiantes iguala l’oferta per Jaime Fernández

Ales dotze de la nit finalitzava el termini per a que el Movistar Estudiantes igualés l’oferta del BC MoraBanc Andorra per Jaime Fernández. I va fer-ho, tot i que la intenció del jugador era canviar d’aires.



El conjunt madrileny iguala el contracte de tres anys que li oferien des del Principat, exercint d’aquesta manera el dret de tempteig, amb l’excepció de la clàusula de rescissió unilateral pel jugador que contempla l’oferta andorrana, ja que considera que podria vulnerar el dret de tempteig. D’altra banda, la pròxima temporada David Eudal i Paco Vázquez continuaran formant part del cos tècnic del MoraBanc. Tots dos renoven com a ajudants de l’entrenador, Joan Peñarroya.

El Barça torna a Encamp / Qui ocupava la temporada passada la banqueta de l’FC Barcelona Lassa, el grec Georgios Bartzokas, va decidir que no era necessari realitzar una estada de pretemporada a Encamp. Amb els canvis establerts a la secció, a la banqueta inclosa, la tradició de venir a la parròquia andorrana es torna a produir.



Les dates encara estan per confirmar, però serà la setmana de l’11 de setembre. Dependrà dels compromisos que tingui l’equip. Amb la presència de Xavi Pascual com a tècnic, el conjunt blaugrana no faltava mai a la cita encampadana, per aprofitar-se de les condicions de temperatura, altitud i tranquil·litat que es produeixen al Principat, a més de les instal·lacions amb que compta la parròquia i la pròximitat on estan ubicades respecte a l’hotel de concentració. Amb l’arribada de Sito Alonso com a màxim responsable de la banqueta, l’estada al país es torna a produir, quasi un mes després que iniciïn la pretemporada. L’arrencada es produirà el 14 d’agost. El tècnic madrileny ja té definit el seu cos tècnic, amb la presència d’Òscar Lata, David García i Òscar Orellana.