Pedalar amb un campió

No és gaire habitual poder rodar al costat d’un guanyador del Tour de França. És tota una experiència i qui vulgui podrà fer-ho el pròxim 15 de juliol, amb l’alemany Jan Ullrich.



La sortida es realitza per commemorar els vint anys de la victòria d’etapa a Andorra del ciclista teutó al Tour de 1997, que es va acabar adjudicant quan estava al punt àlgid de la seva carrera esportiva. Es portarà a terme a les 10.00 hores amb sortida a l’Hotel Nòrdic del Tarter. En aquest mateix hotel el dia abans, a les 17.00 h, es portarà a terme una xerrada amb el mateix Ullrich i el també exprofessional Marcel Wüst. També hi participarà el president de la Federació Andorrana de Ciclisme,



Gerard Riart. La sortida servirà com a prèvia de la Multisegur Volta als Ports d’Andorra, que es disputarà el 16 de juliol.



Ullrich és un dels corredors que van marcar una època, sent protagonista del pilot a finals de la dècada dels noranta i inicis del nou segle. Va guanyar el Tour del 1997 i la Vuelta a Espanya dos anys després. A la ronda gala va aconseguir 7 victòries d’etapa i dues a l’espanyola. Als Jocs Olímpics de Sidney 2000 va adjudicar-se la medalla d’or a la prova de ruta, sent plata a la contrarrellotge. Suma dos títols mundials de contrarrellotge, al 1999 i 2001, i un bronze el 1994.