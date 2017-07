Notícia Més de mil entrades venudes per al Doctor Music Festival 2019 Tot i que encara no es coneix la programació musical alguns espectadors ja han adquirit els tiquets Trobada a Escalarre per preparar el Doctor Music Festival 2019 Autor/a: EL PERIÒDIC

La promotora Doctor Music està «molt satisfeta» de l’evolució de la venda d’entrades del Doctor Music Festival Reincarnation, que se celebrarà a Escalarre, a les Valls d’Àneu, els dies 12, 13 i 14 de juliol de l’any 2019. I és que, malgrat que el programa de concerts encara està per definir, ja s’han venut més de 1.000 abonaments des del 30 de maig, dia que es van posar a la venda.



Neo Sala, director general de Doctor Music, va explicar ahir que el 40% dels abonaments els ha comprat gent que van assistir a alguna de les tres edicions del festival que es van fer ara fa dues dècades (els anys 1996, 1997 i 1998), mentre que el 60% restant són gent nova. Aquestes xifres les va donar a conèixer Sala a Escalarre, on l’equip de la productora va passar dos dies buscant els indrets «amb millors energies» per ubicar les zones d’acampada o els escenaris. La distribució dels equipaments es farà en un «ordre intern en harmonia amb les energies del lloc». L’emplaçament de l’esplanada d’Escalarre i la geologia que l’envolta fa que sigui una zona plena d’energia, segons els experts. Sala va explicar ahir que la gent que anirà al festival volen que s’emporti una «experiència única a nivell musical» però també a «nivell vital».



Els ajuntaments de les Valls d’Àneu ja han llogat les 140 hectàrees necessàries per a la celebració del festival. L’import del lloguer, que suposarà una inversió d’uns 125.000 euros, anirà a càrrec dels consistoris.

Pel que fa a l’aspecte musical, encara no se sap res dels grups que hi actuaran.