El trencament de Grandvalira farà que baixi el preu del forfet

Els comerciants del Pas de la Casa creuen que el trencament de Grandvalira els reportarà més beneficis que mal de caps. El primer d’ells és que conseqüència d’aquest trencament es reduirà el preu del forfet i, esperen, que això atregui més esquiadors. «Tindrem una estació més petita i més barata. El forfet costarà un 10% menys que si estem dins de Grandvalira», va dir ahir Jean Jacques Carrié, president de la Iniciativa Publicitària.

Però aquest no és l’únic motiu pel qual creuen que els pot ser avantatjós. Carrié va exposar que el fet de no estar sota la marca Grandvalira deixarà el Pas de la Casa amb «les mans més lliures» per fer les accions que creguin pertinents. «Ara tot anava cap a baix, cap a Soldeu», va apuntar el comerciant. Així doncs, des del seu punt de vista, això afavorirà que el Pas de la Casa pugui tirar endavant els seus propis projectes, ja que amb la marca tot s’havia de repartir entre les estacions d’Ensisa i Saetde.



També està d’acord amb aquesta dissolució Michel Serres, de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa. «Em sembla molt bé que s’hagin separat, perquè ara (Joan) Viladomat s’aproparà més al Pas de la Casa», va indicar Serres. Tot i que el comerciant va precisar que no està en contra de la plataforma esquiable de Soldeu, sí que va matisar que aquesta separació beneficiarà al Pas de la Casa perquè ara es podran enfocar més en la localitat. «Cadascú podrà tirar cap a la seva banda», va dir Serres.



Els dos comerciants van reflexionar que amb la marca Grandvalira, Saetde havia d’aportar recursos a Nevasa, uns diners que anaven cap a Soldeu. Per això, esperen que amb aquesta dissolució ara Saetde desenvolupi més les estacions del Pas de la Casa i, per tant, tot això tingui una repercussió en els comerços i establiments de la localitat.



El passat dilluns Saetde va oficialitzar en una junta extraordinària d’accionistes la seva voluntat de dissoldre Nevasa i, per tant, la marca Grandvalira. Aquest trencament no serà immediat i no s’efectuarà fins al 31 de maig del 2019.



Toni Martí s’ofereix per mediar / El cap de Govern, Toni Martí, es va oferir ahir per dialogar entre les dues parts, si aquestes li ho demana. «Jo els conec a tots, parlaré o faré el que calgui si m’ho demanen», va dir Martí, en unes declaracions a la premsa, durant una visita a Aina. En aquest sentit, doncs, es va mostrar disposat «a fer tot el que calgui per salvar la marca de Grandvalira».



Segons va assegurar Carrié ahir, el problema ve de lluny i «la gota que va fer vessar el got» és Soldeu. En aquesta estació està previst fer una plataforma esquiable per ampliar l’arribada de la pista Avet, crear un pàrquing subterrani i instal·lar unes grades. Segons el Comú de Canillo –principal accionista d’Ensisa– aquestes reformes es realitzen per exigència de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) per tal d’acollir les finals de la Copa del Món el 2019. El Govern va decretar aquest projecte d’interès nacional. Ara bé, Viladomat, màxim accionista de Saetde, va presentar un recurs perquè defensa que la legislació no contempla designar com un interès nacional un projecte esportiu.



López diu que sortiran informacions que posaran en dubte la plataforma / El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere López, va afirmar que intueixen que «hi haurà molta informació més que posarà en dubte el projecte de la plataforma impulsat pel Comú de Canillo». En aquest sentit, va recordar que el cònsol canillenc, Josep Mandicó, va dir abans d’ahir que si no es pot realitzar la plataforma de Soldeu, les finals es faran a la pista Àliga. «I és que el que va dir el cònsol desmenteix l’eix central que s’utilitzava per defensar la construcció de la plataforma», va destacar López. A més, el conseller general va assenyalar que la seva formació ja havia argumentat que les finals es podien realitzar totes a la pista Àliga. Les finals de descens es fan en aquesta estació, mentre que les d’eslàlom es contempla que es facin a Soldeu. És per això que López va defensar que «algú haurà de donar algun dia explicacions».

D'altra banda, el cap de Govern, Toni Martí, va ressaltar que la millor opció és que les competicions es poden fer en dues pistes diferents. «El que vull és que el 2019 les finals siguin molt lluïdes i es doni una molt bona imatge d'Andorra», va sentenciar Martí.