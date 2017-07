La Fada Ignorant rendeix homenatge a Lou Reed

La Fada Ignorant dedicarà tribut el pròxim 21 de juliol (a partir de les 22.30 hores) a un referent de la música internacional del segle passat. Es tracta de Lou Reed, nascut a Brooklyn (Estats Units) el 1942 i que a l’octubre vinent hauria complert els 75 anys. És considerat el pare del rock alternatiu i aquest any un del seus àlbums amb The Velvet Underground, Magic and Loss, compleix 25 anys.



Així que un grup barceloní que porta el nom d’aquest àlbum, The Magic and Loss Orchestra, farà sonar al cafè-teatre de la capital tots els temes que conté. «És un disc auster, fosc i de temàtica pesada que parla de la mort de càncer de dos amics de Reed», expliquen des del grup musical. Amb aquestes característiques, Magic and Loss no va ser cap èxit de vendes quan va sortir a la llum el 1992, però amb el pas del temps, segons afirmen, s’ha anat convertint en una «obra de culte molt apreciada pels seus seguidors».



Després del Sold out de l’actuació de The Magic and Loos Orchestra a la Fada Ignorant a l’abril passat, el grup torna al mateix local del Principat amb un repertori de cançons «renovat i amb la banda ampliada». Així, farà sonar clàssics de Reed com ara Perfect Day, Sweet Jane o Walk on the Wildside, així com altres temes menys coneguts tant de la seva carrera en solitari i com de l’època en què va estar a The Velvet Underground, que va estar a la primera línia de la música internacional durant quatre dècades i que aquest any també celebra les noces d’or del disc del debut de la banda de Nova York: The Velvet Underground & Nico.