El Govern aprova adjudicar un estudi ambiental en àrees verdes

El Consell de Ministres va aprovar l’adjudicació de la redacció de l’estudi de sostenibilitat ambiental del Pla sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra, va detallar ahir l’Executiu en un comunicat. En concret, l’estudi haurà de servir per identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius en el medi ambient que es derivaran del pla. A més, aquest projecte també haurà de trobar les alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables i sostenibles. Aquestes hauran de tenir en compte tant l’objectiu com l’àmbit d’afectació geogràfica. «Al mateix temps, la seva elaboració ha d’orientar l’elaboració del pla perquè sigui sostenible i pugui garantir la integritat del medi ambient», va destacar el Govern en un comunicat.



Aquesta iniciativa s’emmarca en els objectius de l’agenda 2030 de desenvolupament sostenible que es va aprovar en l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015. Entre d’altres, aquesta proposta vol vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, inclús la seva biodiversitat. A més, de cara el 2020 contempla integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local, als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de pobresa.

Ajuts per a investigadors / Per un altre costat, també es va aprovar una partida de 21.000 euros destinada a ajudar a la mobilitat dels investigadors. Per una banda es financen les estades en centre de recerca i o de suport de recerca per un període d’entre un o sis mesos. A més, es donen subvencions a la participació en congressos científics.