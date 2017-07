El Govern torna a endarrerir l’adjudicació del casino

El Govern es va proposar adjudicar la llicència d’explotació del casino abans d’acabar aquest estiu, tot i això, en una resposta parlamentària dirigida a la consellera general del grup liberal, Carine Montaner, l’Executiu assegura que fins a finals d’aquest any o principis del que ve no es podrà tenir enllestida l’adjudicació.



En concret, la resposta –que va ser publicada ahir– detalla que la data final per tancar el concurs d’explotació del casino dependrà «del nombre d’ofertes que s’hi hagin de valorar». A més, en l’escrit s’especifica que s’estan finalitzant els treballs de redacció del plec de condicions que ha de regir el concurs, i que en les properes setmanes, «el document serà analitzat i aprovat pel consell d’administració del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) i tot seguit tramès al consell de ministres per a la seva aprovació».

Explotació transitòria / En resposta a la consellera, l’Executiu també especifica que el projecte de plec de condicions que s’està treballant no contempla «la possibilitat de que el concursant que esdevingui guanyador pugui explotar de manera transitòria i provisional les activitats de jocs pròpies del casino i els serveis complementaris en un altre indret que no sigui el definitiu».

Model de casino / D’altra banda, en el text del Govern es puntualitza que el projecte del casino guanyador haurà de comprendre o integrar, «com a mínim, sales de joc destinades a màquines d’atzar oneroses i taules de joc tradicionals, sala de pòquer, sala d’apostes de contrapartida presencial, àrea de restauració (snack-bars i restaurants) i una sala polivalent amb un aforament mínim per a realitzar espectacles, congressos i/o reunions».



Tanmateix, es preveu que el projecte «previngui la disponibilitat d’un mínim de places d’aparcament, ja siguin en règim de propietat, d’arrendament o conveni».

Inversió mínima / En relació a la construcció del casino, el plec de condicions preveu una inversió mínima (que no s’especifica en la resposta parlamentàira) per preveure la inversió derivada de tots els equipaments de joc, equipaments de seguretat, obres, instal·lacions generals, despeses de primer establiment i fons de caixa.



Una ubicació a proposta / Com ja s’ha dit en alguna ocasió, per ara el plec de bases no contempla que el casino tingui una ubicació predeterminada, i és que segons va matisar l’Executiu, «serà el propi concursant qui posarà la seva ubicació, dins del territori nacional».



L’interès del Govern és que la ubicació sigui cèntrica i que es trobi en les zones «de més afluència turística i de major concentració de serveis orientats al turisme del país, com hotels, restaurants, comerços, estacionaments, etcètera».