Oberta una convocatòria per contractar deu policies

El Govern ha obert una nova plaça per contractar a deu policies, segons va aprovar ahir el Consell de Ministres. Aquesta licitació té lloc després que s’hagi exhaurit el termini per contractar a 31 policies, tal com es va publicar en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), va explicar ahir el Govern en un comunicat. En aquest context, hi ha 21 persones que segueixen el procés de selecció i aquestes deu noves places serien per aprovisionar les que resten fins a arribar a aquestes 31. Per tal de poder-se presentar en el procés de selecció, s’ha de tenir la nacionalitat andorrana, no haver superat els 39 anys a la data de publicació de la convocatòria o tenir el títol de batxillerat o un diploma equivalent. Així mateix, també es contempla que els candidats han de tenir una alçada superior d’1,60 metres per les dones i 1,65 metres pels homes. Les persones interessades en l’oferta hauran de presentar la seva sol·licitud en el Grup de Recursos Humans de la Policia abans de les dues del migdia de l’11 d’agost.