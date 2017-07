L’Executiu justifica que Andorra Turisme hagi excedit el crèdit permès

Segons va detallar ahir el Govern en una resposta parlamentària dirigida al conseller general del grup liberal, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, Andorra Turisme va tancar l’exercici 2014 amb 1.342.047 d’ingressos per operacions corrents. Tenint present aquestes dades, l’ens només podia «concertar crèdits per un valor de 469.716 euros», però «tot i haver formalitzat una pòlissa de crèdit per un import d’un milió d’euros, l’import disposat a tancament de l’exercici 2015 va ser de 497.606 euros, és a dir, 27.890 euros per sobre del límit permès».



Tot i això, l’Executiu no preveu prendre mesures al respecte, ja que segons el mateix, el passament del límit del deute amb entitats de crèdit s’entén com un «desajust ocasional entre els pagaments i els ingressos de la societat motivat principalment per la voluntat de fer front als compromisos adquirits amb els proveïdors en els terminis acordats». A més, en la resposta es detalla que el deute a 31 de desembre de 2016 és «només de 3.034 euros, el que representa un 0,25% dels ingressos d’explotació del 2015».



Finalment, el Govern assegura que Andorra Turisme pot «garantir» que les aportacions pressupostàries de l’Executiu «tornen a considerar-se ingressos d’activitats ordinàries», fet que comportarà «que en cap cas el deute amb entitats de crèdit excedeixi el 35% dels ingresso corrents».