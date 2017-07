Canillo, el paradís fiscal de les parròquies andorranes

El Partit Socialdemòcrata (PS) va qualificar ahir d’«inacceptable i injustificable» la proposta final de les transferències aprovada dilluns passat. Segons el PS, el model de l’Executiu «no respon a la realitat dels comptes» i no és «equitatiu» amb totes les parròquies, «ja que la diferència de transferències entre unes i altres és molt elevada».



A més, el conseller general socialdemòcrata, Pere López, va afirmar que els resultats que s’aconseguiran amb la proposta actual seran «equivalents als de l’any 1993», donant a entendre així que la reforma que s’havia de fer no s’ha dut a terme i que únicament s’han variat petits conceptes sense arribar a fer canvis substancials.



Un dels punts principals que va criticar el PS és la manca de «lògica» a l’hora de repartir les transferències, «ja que hi ha parròquies que tenen una pressió fiscal molt baixa, com Canillo, i tot i això reben una quantitat de transferències major». En aquest sentit, López va remarcar que Canillo no està aplicant tots els impostos que contempla el seu marc impositiu «perquè ja rep molts diners de les transferències i no té la necessitat d’establir tots els impostos».



El conseller també va puntualitzar que aquesta actuació no és il·legal –ja que cada parròquia té la potestat de decidir quins impostos imposa sempre i quan es compleixin uns mínims– però que «perjudica a altres parròquies. I és que altres comuns com el d’Andorra la Vella han de pujar els seus impostos i intentar recaptar el màxim per la via impositiva perquè no reben el suficient amb les transferències, precisament, perquè es reparteixen a altres corporacions que potser no ho necessiten tant». En aquest sentit, López va especificar que malgrat que la proposta del PS en relació a les transferències va ser desestimada, la seva intenció era acabar amb aquests i altres «desequilibris».



Segons dades facilitades pel PS i en base a l’import de foc i lloc, el de propietat i el d’inquilinitat, Canillo paga uns 19 euros per habitant, mentre que Andorra la Vella en paga gairebé 300 i Escaldes-Engordany 150. Pel que fa a les altres parròquies, Encamp paga 125 euros, Ordino 96, la Massana 130 i Sant Julià de Lòria 133. Per tot, el PS va detallar que la seva proposta no va en la línia d’apujar «o posar més impostos» però que no és «just que es doni més diners al comú que té menys pressió fiscal».



La votació, una incògnita / Pel que se sap fins ara, la proposta del Govern compta amb el suport dels consellers demòcrates i dels liberals. I en relació a les parròquies, semblaria ser que totes hi estan a favor menys Andorra la Vella i Sant Julià.



Malgrat que en un principi el PS va anunciar que votaria a favor de la proposta de les competències, ahir no va deixar del tot clar si el seu vot continua sent positiu o no. López va aclarir que faran emenes al model de l’Executiu perquè la seva proposta quedi reflectida d’alguna manera i que la reforma de competències i transferències comunals és «global», de manera que s’hauria de votar en conjunt. En aquest sentit, el conseller va especificar que el PS analitzarà les dues propostes alhora i no les votarà per separat.



Finalment, López va criticar el silenci de Liberals d’Andorra en relació a tota la reforma, i és que el grup «no ha fet cap modificació a la proposta del Govern ni ha tingut cap participació», per tant, quan sigui el moment, haurà d’explicar perquè no ha fet oposició al model final quan aquest «no és just ni equitatiu».