Castellón confirma que comissaris espanyols van amenaçar BPA

l’exsecretària del consell d’administració de Banca Privada d’Andorra (BPA), Rosa Castellón, i l’accionista majoritari del banc fins a la seva nacionalització, Ramon Cierco, van declarar ahir davant la Batllia en qualitat de testimonis i en el marc de la querella que la família Pujol va interposar contra Joan Pau Miquel i Higini Cierco per revelació de secrets. Segons fonts properes consultades, Castellón va afirmar davant de la Justícia haver rebut amenaces per part de comissaris espanyols per aconseguir informació sobre dirigents polítics catalans a favor de la independència amb l’objectiu de frenar el procés.La declaració de Castellón confirmaria així la versió que va donar Higini Cierco el passat mes d’agost en què va indicar que la secretària del consell d’administració també estava al corrent de la situació de pressió que denunciava. Segons va relatar, Castellón hauria rebut una trucada de Bonifacio Díaz, exagregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, demanant-li que li digués a Joan Pau Miquel que fes el que li demanaven o, del contrari, «el banc morirà». Dies després, Miquel hauria viatjat a Madrid per reunir-se amb el comissari Marcelino Martín Blas, qui li hauria demanat directament els comptes de la família Pujol, d’Artur Mas o d’Oriol Junqueras. Les amenaces haurien començat amb aquesta trucada.Amb tot, Castellón va exposar, segons les fonts consultades, que més enllà d’aquesta trucada ella no va rebre més amenaces i que desconeix com van avançar els esdeveniments. Així, l’exmembre del consell d’administració hauria exposat que es va desentendre de la problemàtica deixant-la en mans de Cierco i Miquel.L’empresari Ramon Cierco també va declarar ahir en qualitat de testimoni en el marc de la mateixa causa. Segons fonts consultades, l’accionista majoritari es va acollir, tal com va fer el seu germà gran dimarts, a presentar una declaració escrita. El seu escrit, però, a diferència del que va entregar Higni Cierco, ocupava només mitja pàgina, ja que segons assegura, ell no va rebre pressions ni en coneixia la trama. De fet, en les compareixences prèvies el seu nom no ha destacat ni en la versió de Joan Pau Miquel ni tampoc en la versió d’Higini Cierco.Aquestes dues declaracions se sumen a les que van tenir lloc dimarts, malgrat que segons les fonts no haurien ajudat a esclarir si Miquel va entregar o no informació relacionada amb la família Pujol a policies espanyols. Segons la versió de l’exconseller delegat de BPA, ell en cap moment va passar dades sobre l’expresident català de manera que va negar ser el responsable de la publicació del famós pantallazo a El Mundo el 2014. El germà gran dels Cierco també hauria declarat en aquest sentit, apuntant que desconeixia els detalls de les reunions que s’havien mantingut amb els comissaris.

- L’Agència estat de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha acordat una nova migració de clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) a Vall Banc, segons es va publicar ahir al Butlletí Oficial (BOPA). El traspàs serà plenament efectiu el 28 de juliol i els afectats sabran dilluns si passen a la nova entitat. Segons fonts de l’entitat bancària citades per l’ANA, el nou traspàs inclou 352 comptes que corresponen a 84 clients, i el valor ascendeix a uns 35 milions d’euros.



- Aquests 84 clients han estat traspassats en haver-se declarat aptes, de manera que se’ls aixeca la sospita d’estar relacionats amb els casos de blanqueig de capitals pels quals el banc va ser intervingut. D’aquesta manera, se’ls desbloquegen els comptes immobilitzats des del 2015.

Villarejo, la gran expectativa

José Manuel Villarejo és, avui, l’home que centra les mirades tant d’Andorra com de Catalunya i Espanya. I és que el comissari espanyol podria ser la clau per posar una mica de llum al cas de les amenaces i coaccions denunciades per Joan Pau Miquel i Higini Cierco. El comissari espanyol, ara ja jubilat, és una de les peces destacades en l’entremat que voldria eliminar el procés sobiranista català i que hauria acabat esquitxant el Principat. Amb l’esperança que la seva versió dels fets ajudi a demostrar que diversos comandaments policials espanyols van jugar brut per aconseguir dades de dirigents polítics independentistes, Cierco va presentar una querella a finals del 2016 que destapava la voluntat de Villarejo de declarar al país en qualitat de testimoni. L’excomissari estaria disposat a donar detalls sobre els moviments duts a terme per Marcelino Martín Blas i la resta de policies implicats en el que es coneix com Operació Catalunya.



Malgrat que la declaració s’emmarca en el cas d’amenaces i coaccions, Villarejo també tindria informació sobre la causa per revelació de secrets, ja que en alguna ocasió va apuntar que Miquel hauria cobrat mig milió d’euros per lliurar informació relacionada amb la família Pujol. Una afirmació que l’exconseller delegat de l’entitat bancària ha negat ja en dues ocasions davant de la Justícia.



Per tot plegat i pel seguiment mediàtic que ha destapat la trama i, en concret, el comissari espanyol, la declaració prevista per aquest matí a la Batllia i la incògnita de si finalment s’hi presentarà o no genera molta expectativa.

- Fins ara s’han realitzat diversos traspassos. En el primer, l’abril de l’any passat, es van transferir el 92% dels clients, el segon a l’octubre amb el qual es van migrar 600 comptes per un valor econòmic proper als 80 milions i el tercer el 12 de desembre. El quart va aglutinar un total de 300 clients, 480 comptes que tenien un valor de 100 milions d’euros.