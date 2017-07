La capital prepara un gran impuls per treure suc al centre històric

La capital ha donat un pas important per treure més suc al centre històric. L’objectiu és que aquesta zona sigui un referent. En tots els aspectes. A nivell de shopping, de turisme, d’after work i el que calgui. Per potencial, que no sigui. «És una zona de les més particulars del país. Hi ha molts aparcaments, hotels, terrasses, bona gastronomia, locals d’oci... És una zona amb molts factors positius», va argumentar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol.



Fins a tal punt ha arribat la cosa que fins i tot es va encarregar un pla estratègic, amb la intenció de tirar endavant la idea de donar-li un fort impuls i que es converteixi en un punt de referència, tant a la parròquia com al país. I què s’ha estudiat en aquest pla? «Una anàlisi exhaustiva de la tipologia d’establiments i un diagnòstic de les fortaleses i debilitats, que ajudaran a emprendre accions», va explicar la directora de l’informe, Maria Segarra. Hi ha de tot, però cal una estratègia per treure-li el màxim rendiment. «No està com volem, es pot millorar», va deixar clar Segarra.



Aquest projecte, per suposat, ha engrescat al màxim nivell l’Associació de Comerciants del Centre Històric de la capital, que segons la seva presidenta, Anna Riberaygua, «sempre intentem millorar» i que aquesta és la tendència que buscaven els comerços de la zona. Una empenta perquè no tot sigui Meritxell i Carlemany. De fet, segons informa l’agència ANA, la intenció del casc antic és la de generar demanda per a diversos sectors: el comerç de proximitat en l’àmbit de Príncep Benlloch, el de singularitat al nucli antic i el d’atracció a la plaça Rebés. Cadascuna d’aquestes zones presenta uns trets diferenciadors que obliguen a realitzar accions diferents, tot i que segons Segarra, tot parteix d’una idea de «posar en valor» allò que es pot trobar a cada zona, atès que «no totes es poden dinamitzar de la mateixa manera».



Un dels factors claus per entendre aquest objectiu és reivindicar tots els elements que formen part de l’entorn del Centre Històric, com són els comerços o la restauració, atès que són els dos grans motors dinamitzadors de la zona. I és que l’estudi ha descobert que el 82% dels comerciants de la zona únicament disposen d’un únic punt de venda i, per tant, depenen exclusivament del que es dugui a terme al Centre Històric. Per aquest motiu, Segarra ha remarcat que són necessàries mesures de formació, per tal d’atrapar el públic més jove.



Pel que fa a la restauració, la directora de l’estudi ha considerat que un dels trets a millorar és la necessitat de reivindicar una «cuina d’autor» que permeti generar un major reclam gastronòmic de cara al país. En aquest sentit, la unificació d’accions entre comerciants i restauradors també és un dels trets als quals fa referència el pla.

Paper clau dels veïns / Marsol va encoratjar els veïns a que siguin partíceps d’aquesta iniciativa. «Ells han de fer-s’ho seu. Tenir-ho tot net i polit. Si ho aconseguim entre tots, es convertirà en una zona de gran afluència. S’ha de valorar més el que tenim. Nosaltres volem treballar en aquesta línia i volem la implicació de tots els agents».



Per a Marsol, la Casa de la Vall és el producte estrella, la nineta dels ulls del patrimoni cultural del centre històric. A partir d’aquí, el Comú ja ha anunciat que treballa en una ordinació per unificar les terrasses de la zona de cara a l’any vinent. De fet, el pla estratègic posa de manifest la importància de les places i de les terrasses quan fa bon temps.



Una altra acció serà la de millorar la senyalització per fomentar el turisme a la zona. En aquest sentit, la cònsol va destacar que el mural hiperrealista de l’artista Samantha Bosque a la façana posterior de la casa comuna és un reclam que indica que «alguna cosa està passant» i que per això es reforçaran els cartells per anunciar tot allò que es pot trobar en aquest espai i en altres zones clau, com ara les sortides dels aparcaments.



Riberaygua també aplaudeix que no es poden tractar igual la diversitat de zones que hi ha al centre històric i ha posat en relleu la importància de disposar d’aquest pla, que servirà com a directriu per guiar les accions tant públiques com privades que han de fomentar l’activitat comercial i de restauració.



Un altre aspecte a tenir en compte serà el de donar força a la marca Centre Històric. Tant important es considera això com les accions a emprendre, ja que segons va explicar Segarra «ajuda a potenciar el sentiment de pertinença dels actors comercials i de restauració, a més de fomentar el relat cultural del barri», ja que també hi ha llibreries com la Puça, la Biblioteca Nacional o la Galeria Pilar Riberaygua.