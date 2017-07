Notícia L’última trobada de Saboya amb la Unió Europea per tractar el tabac El 12 de juliol hi haurà una reunió a Brussel·les i es presentarà una proposta Dues persones recullen tabac. Autor/a: Maricel Blanch

Ja ha començat el compte enrere per a Saboya com a titular d’Afers Exteriors. El 12 de juliol –dimecres que ve– el ministre, l’ambaixadora a la UE, Maria Ubach, que el rellevarà, i el cap de Govern, Toni Martí, es desplaçaran a Brussel·les per continuar la negociació sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. En la trobada es tractarà sobre una de les quatre llibertats, la de mercaderies, posant èmfasi en el tabac, l’article 24 de l’Acord Duaner del 1990.

Martí va advertir que «no tindrem cap conclusió, però farem una proposta que convé a tots els agents implicats», va assegurar. De fet, el cap de Govern va dir que per elaborar el document s’ha consultat tant als fabricants com als colliters, i va afegir que «farem una altra reunió abans d’anar a Brussel·les». Tot i que no va voler donar-ne cap detall, Martí va manifestar que és «optimista».



Després de l’estiu es farà una altra trobada a Brussel·les per tancar el tema, però aquesta vegada ja amb Maria Ubach com a ministra d’Afers Exteriors.



El líder de l’Executiu va insistir que la proposta que defensaran davant de la UE l’ha presentat a tots els grups parlamentaris, tant amb els que es va acordar un Pacte d’estat sobre la UE com amb els que no, «en un ambient molt constructiu». Quant als articles de l’Acord Duaner que van de l’1 al 23 ja se n’ha parlat, però l’article 24, els productes tabaquers, «té molt pes econòmic en el país».



Martí va reiterar que la proposta de l’encaix del tabac a l’Acord d’Associació que es porta a Brussel·les «satisfà fabricants i colliters».