Notícia Les analítiques seran un 5% més barates La CASS s’estalviarà 350.000 euros l’any amb el nou model de tarifes Un home se sotmet a una extracció de sang. Autor/a: TONY LARA

El Govern ha aprovat les noves tarifes de responsabilitat per a certes determinacions analítiques. Les noves tarifes afecten un total de 28 determinacions analítiques i representen un estalvi aproximat per a la CASS de 350.000 euros a l’any. Amb aquesta mesura es preveu reduir la factura de les proves de laboratori en més d’un 5%, segons un dels acords presos ahir en la reunió del Consell de Ministres.



La mesura «revisa i actualitza la Nomenclatura General i les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS)». A més, el Govern ha explicat que la revisió de la nomenclatura dels actes de Biologia Mèdica ha pres «el model de concordança amb les tarifes dels països veïns adaptant-lo a les especificitats del Principat». Un model que ha estat exposat als diferents laboratoris clínics del país, inclòs el del SAAS. Les noves tecnologies en les tècniques analítiques han facilitat la reducció dels costos d’aquests actes.



L’Executiu va argumentar que la mesura s’emmarca en la reforma sanitària que està duent a terme el Govern amb l’objectiu «de fer una revisió exhaustiva de la nomenclatura que recull les diferents prestacions que paga la CASS amb la finalitat d’actualitzar-la i fer-la compatible amb un sistema de pagament més modern, adequat i just». Això i d’altres mesures previstes a la reforma com la protocol·lització de les intervencions clíniques, l’establiment d’indicacions en la prescripció de proves i la Història Clínica Compartida «orientaran al sistema de salut a racionalitzar la despesa sanitària».



De fet, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va explicar ahir a AINA que la reforma sanitària és «dinàmica» i que la revisió de les tarifes és un «procés llarg i dinàmic». Sobre les manifestacions del president de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, que va dir que hi ha tarifes inflades i que s’està pagant quatre vegades més del que costen, el ministre va admetre que «caldrà una revisió de les tarifes».



Álvarez va assegurar que aquest any s’aprovarà el decret de la cartera de serveis, que inclourà «tot allò que tingui base científica». També s’haurà de decidir com es finançarà i quin percentatge es pagarà.



Entre els tractaments i especialitzats que poden entrar en la nova cartera de serveis de la CASS, hi ha les hormones per tractar la disfòria de gènere (per a les persones transsexuals) i les visites als psicòlegs. «Segons la literatura científica sobre cada tema es prendrà la consideració», va dir Álvarez.



Aigües d’Arinsal / D’altra banda, el ministre de Salut va recordar que s’ha obert un expedient a la companyia Aigües del Pirineu per les irregularitats en el pou i la captació a l’aqüífer d’Arinsal. Com que el pou no era estanc, s’hi van filtrar les aigües fecals que van contaminar una partida d’ampolles amb norovirus i va provocar una gastroenteritis massiva amb milers d’intoxicats. L’expedient continua obert.



Quant a les filtracions del clavegueram de la Massana, Álvarez va admetre que la xarxa separativa encara no està acabada i que les filtracions poden passar, però no va criticar-ho. De fet, va posar el pes de la responsabilitat sobre l’empresa, que va construir malament la captació.