Notícia Mossèn Ramon: «No guardem nens, formem amb valors» Durant tot l’estiu, 750 infants faran una estada a la casa de colònies d'AINA en què conviuran i descobriran la natura El cap de Govern i mossèn Ramon, ahir entre els monitors i la canalla que han iniciat les colònies. Autor/a: MARICEL BLANCH

«Macarrons, pollastre, amanida i fruita». És el menú que tocava ahir a la casa de colònies d’AINA, i que també va degustar la delegació del Govern que va visitar ahir l’equipament, com s’acostuma a fer a principis de cada any. El cap de l’Executiu, Toni Martí, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, del ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, i de la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, va saludar la canalla que participa al primer torn de colònies d’estiu: «Només per conèixer el mossèn ja paga la pena venir», va afirmar.



El cap de Govern va recordar que fa 42 anys que mossèn Ramon fa «una feina social i educativa a AINA». Quan es va acomiadar del grup de joves, un va cridar un sincer «Visca Andorra!».



Mossèn Ramon va recordar que amb la visita institucional els monitors senten que tenen suport: «Els monitors fan una revolució silenciosa», va dir citant Josep Oriol de la Fundació Pere Tarrès. «Els que hem fet el maig del 68 hem de ser revolucionaris», va afegir l’ànima d’AINA.



La canalla pot començar a anar a AINA als set anys, i estiu rere estiu va creixent com a persona. Molts d’ells continuen com a monitors i, fins i tot, quan són adults i tenen canalla la porten a AINA.



El lema de les colònies d’aquest estiu és el conte El petit príncep, que «és un dels llibres de la meva joventut», va confessar el mossèn, «des de cercar amics i ser responsable de la rosa que captives i passar temps amb coses que no tenen importància, però que són les importants. I així anem educant els nens amb valors», va subratllar.



Durant l’estiu passaran uns 750 xavals, en diferents torns, i segons l’edat s’estaran a la casa o als campaments. «Més no en podem agafar perquè perdríem qualitat i ho massificaríem». Fins i tot, hi ha llista d’espera. La majoria són d’Andorra, però també en venen de la Seu d’Urgell, de Bellcaire d’Urgell –el poble de mossèn Ramon– i d’altres llocs, però que són fills d’andorrans que havien passat els seus estius d’infantesa i joventut a AINA, o que venen a passar l’estiu a la parròquia.



El manteniment del complex d’AINA és constant, perquè «si vols treballar o acollir has d’estar al dia. Cada any tenim un pressupost per innovar o fer una millora. L’any passat, vam fer la sala de monitors. Aquest any hem decorat la sala Galderich», va comentar el mossèn de Canillo. «La gent que ve sap que aquí no guardem nens, aquí donem valors».