El Tic Tapa no renuncia a capgirar l’eliminatòria contra l’Skënderbeu

Els equips andorrans que disputen l’Europa League disputen avui la tornada. L’eliminatòria es decideix i sortiran al camp a competir. Qui més complicat ho té la UE Santa Coloma, que a més juga a domicili. El Tic Tapa UE Sant Julià estpa citat a l’Estadi Comunal (20.30 hores) amb una mínima desavantatge i amb ganes de donar la sorpresa.



A Albània l’FK SKënderbeu només va poder marcar un gol. «Era el nostre propòsit tornar d’aquest partit viu. Ho haguéssim signat abans de jugar», admet el tècnic lauredià, Luís Blanco, que té clar que per tractar de capgirar l’eliminatòria «no sortirem a l’atac». Tractaran de mantenir les línies i que «per tots els mitjans possibles intentarem que no ens marquin un gol, perquè n’hauríem de fer tres» i aquesta es veu una empresa molt més complicada. En el plantejament incial està «intentar sorprendre al contraatac», davant un conjunt amb «jugadors amb traça, d’envergadura, ràpids i físicament portentosos», que no creu que especulin, tot i que «són intel·ligents i no jugaran tan a l’atac com allà, però vindran a pel partit». Blanco espera que «tinguin un mal dia i nosaltres estem encertats».



Un dels aspectes que més es noten entre un equip i l’altre és «la diferència física», indica Kiko Girau, però es pot suplir perquè «aquest tipus de partit te’l prens com si fos l’últim, i fa que vagis al màxim de les teves possibilitats», a més que els entrenaments diaris que realitzen els albanesos provoca que «es noti en la compaginació» dels jugadors rivals. Confia en realitzar un matx igual de seriós que a l’anada, ja que a mida que passaven els minuts «no ho veien tan fàcil».



Se les prometien felices i pensaven en golejar, però van acabar xiulats pels seus propis aficionats. A pesar de la superioritat del contrincant per ser un equip professional, remuntar «ho veiem possible, tot i que som conscients de la dificultat que comporta. Primer volem competir i després aprofitar les ocasions que poguem tenir», assenyala Ivan Vigo. Per tractar d’aconseguir-ho «als vint primers minuts és molt important no encaixar cap gol», i a mida que transcorri el temps «a la que la tinguem alguna ocasió intentar endollar-la». El Sant Julià estarà pendent de l’actuació arbitral, perquè «allà es va notar» que era casolà, assegura Vigo, ja que no va xiular un penal que havien reclamat, a més de rebre un bon nombre de targetes i faltes en contra, i anul·lar un gol a Girau. Aquesta circumstància és un obstacle, ja que a «lluitar contra un equip amb un nivell superior al nostre, si li afegeixes aquesta qüestió tot es complica encara més».



Qui té més complicada la classificació per a la segona ronda de la fase prèvia és la UE Santa Coloma, que en el partit d’anada va perdre 0-2 a l’Estadi Comunal contra l’NK Osijek. Avui els groc-i-negres juguen a Croàcia a les 20.45 h.