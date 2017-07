El MoraBanc no iguala l’oferta per Shermadini i marxarà a l’Unicaja

Econòmicament no és factible retenir-lo i Giorgi Shermadini fitxarà per l’Unicaja, club que havia presentat una oferta per dues temporades pel jugador, que estava subjecte al dret de tempteig.



El club del Principat els darrers dies va intentar poder igualar l’oferta per a que el georgià no marxés a Màlaga, però no va trobar cap fórmula per evitar la seva pèrdua. D’aquesta manera acaba una etapa de dues temporades del pivot a Andorra, on s’ha convertit en un dels referents de la Lliga Endesa.

Cas Fernández / L’oferta del Movistar Estudiantes al darrer moment que igualava el contracte que oferia el MoraBanc a Jaime Fernández va ser un revés per al conjunt del Principat, que pensava que es podria fer amb els serveis del jugador un cop havia arribat a un acord amb el base madrileny. Amb aquest panorama el club ja treballa amb alternatives per a la posició d’u, perquè no pensa pagar traspàs per a fitxar el jugador. Un altre aspecte diferent i que podria fer canviar el panorama és si el propi jugador s’allibera de la vinculació amb l’Estudiantes. En aquest cas el MoraBanc estudiarà la possibilitat d’incorporar-lo sempre i quan no hagi cobert la posició de base amb un altre jugador. De moment, l’únic confirmat en aquest lloc és el francès Andrew Albicy.