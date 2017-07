Rito Argentino, el luxe d'un bon restaurant argentí en un entorn inigualable

Entrar a Rito Argentino és transportar-te en l’espai i en el temps. La seva impressionant decoració i l’olor de la carn coent-se et fan pensar, d’entrada, que menjaràs de fàbula. La seva localització, l’establiment, la carta i l’interiorisme són la unió perfecta per crear un restaurant únic i inigualable.Amb dos any de vida, ha sabut posicionar-se i apostar per una cuina poc present al nostre entorn, l’argentina, però defugint el classisme d’aquest tipus de restaurants i creant una marca pròpia. Això sí, com diu el seu nom, des del primer moment en què posem un peu a dins, ens transmeten quin és el ritual argentí a l’hora de menjar, de preparar la carn i de gaudir de l’àpat.No és un restaurant de portes obertes, és per a grups i cal reservar per a un mínim de 8 persones, així doncs, et tanquen el restaurant per a tu, on podràs gaudir de l’indret (també tenen un jardí molt acollidor), de l’experiència que és menjar allí i del bon àpat que us espera, ja que ofereix una carta especialitzada en carns argentines i amb productes de gran qualitat. Destaquen també els seus acompanyaments verds, senzills pero alhora molt saborosos i les postres de creació pròpia, en què destaca el «pankeke de dulce de leche». Ah! I tot això acompanyat d’una bona sel·lecció de vins.Sense cap mena de dubte, Rito Argentino és un d’aquells restuarants que has de visitar per a una ocasió especial, tant la Monica com el Mario, s’encarregaran del fet que aquesta experiència sigui de 10.Qualsevol tipus de carn que demanis serà una bona elecció, però d’entre tot podem destacar el chuletón, la bondiola (de porc), el lechón, però el plat estrella és el corder a l’asador. Preparat amb el «rito» típic argentí, una tria que no deixarà indiferent a ningú.Ideal per a dinars de família, celebracions i ocasions especials.Punts forts i punts febles:El

punt fort

són els productes de qualitat i el tracte personalitzat que fa que et sentis com a casa. Com a

punt feble

podríem destacar que el pa que presenten ja a l’inici del sopar, és millorable, i més en un entorn com la Cerdanya on hi ha tants forns de llenya.de què gaudeixes al Rito Argentino mereix una menció especial. Acollits i servits en tot moment pels seus propietaris, Monica i Mario, us sentireu com a casa.Són dos argentins d’origen i catalans d’adopció, que van començar la seva aventura culinària fent càterings a cases particulars, fins que se’ls va ocórrer la idea de crear un espai com el que han fet.. Costa trobar llocs on el tracte sigui tan personalitzat i on t’obrin les portes de casa seva per fer un àpat a porta tancada.Rito Argentino, Talltorta, Bolvir. 17539 La Cerdanya, Catalunya