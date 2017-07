Notícia La Seu ha de prorrogar el pressupost del 2016 Els quatre grups a l’oposició rebutgen la proposta de PDeCAT La Seu ha de prorrogar el pressupost del 2016 Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell prorrogarà els pressupostos del 2016 perquè no ha pogut consensuar el projecte amb la resta de grups municipals. L’equip de govern ha confirmat que no s’aprovaran nous comptes per aquest any i que se seguirà treballant amb els anteriors, mentre es comencen a preparar els de l’any vinent. Els grups de l’oposició han lamentat el fet de no haver-se assolit un acord i apunten a factors com ara l’incompliment d’alguns projectes aprovats anteriorment, segons ha avançat RàdioSeu.



Des del grup del govern municipal, el PDeCAT, el tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, va recordar que «un pressupost és un instrument de gestió necessari però no és imprescindible» i considera que «si no es troba el suport per tirar-lo endavant, automàticament el que s’ha de fer és prorrogar-lo i no passa absolutament res», tot i que creu que hauria estat preferible que s’hagués arribat a consensuar-los. Fierro va afegir que «a partir del setembre cal treballar amb els comptes del 2018 i procurar que tirin endavant».



Per contra, el grup de Compromís va lamentar la manca de pressupost per al 2017 perquè ho considera «una eina clau per a la gestió pública» de cara a «la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals». El primer grup de l’oposició creu que això «tindrà conseqüències negatives per a tota la ciutadania i demostra la soledat del govern del PDeCAT». Compromís afirma que l’equip de govern «no ha tingut cap intenció de pactar» amb ells i que els van presentar «un pressupost tancat, amb molt poques possibilitats de canvi i amb una manca de diàleg preocupant».



El grup d’ERC va justificar el fet de no donar suport als pressupostos «per diversos motius», entre els quals que l’any passat van «condicionar el suport al compliment de deu mesures, de les quals només se n’ha complert tres». Esquerra creu que el més raonable és seguir funcionant amb el pressupost prorrogat el que resta d’any, ja que el que no es vol fer és «lliurar un xec en blanc». El grup va argumentar que entén que «hi ha punts que és comprensible que encara no s’hagin pogut complir», però, per contra, va considerar que «n’hi ha d’altres que sí que ja s’haurien pogut aplicar, però ha mancat voluntat política».



Finalment, la CUP va valorar negativament que no s’arribi a un consens. El seu portaveu, Pau Lozano, va opinar que «l’equip de govern hauria d’haver presentat els pressupostos quan tocava», perquè «el debat ha començat al juny i no té molt sentit aprovar-los a mig any». Per ala CUP la proposta presentada era molt semblant a la de l’any passat.