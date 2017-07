Notícia L'Alt Urgell reclama ajuts per als desplaçaments sanitaris La Xarxa de Suport Mutu denúncia dificultats per a persones en precarietat Reclamació d’ajuts per als desplaçaments sanitaris Autor/a: EL PERIÒDIC

La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Urgell va reclamar ahir que s’estableixin ajuts per al «pagament dels desplaçaments sanitaris per a les persones en situació econòmica precària». El col·lectiu va reclamar que «si no es garanteixen aquests desplaçaments, de fet, s’està impossibilitant el dret a la salut».



El grup va decidir ahir fer pública l’exigència després que els darrers mesos l’han plantejat tant al Consorci d’Atenció a les Persones (Capau) com al Centre d’Atenció Primària (CAP) i, segons van afirmar, no els hi van donar «cap solució», informa RàdioSeu.



En aquest sentit, han fet referència concreta a un membre de Suport Mutu, Yann Marais, que dilluns que ve s’ha de desplaçar a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per unes proves mèdiques amb una possible intervenció quirúrgica. La xarxa va criticar que «no se l’hi ha garantit el desplaçament» i asseguren que a la comarca hi ha d’altres pacients que es troben en una situació semblant, amb dificultats per assumir les despeses d’un o més desplaçaments a hospitals de Lleida o Barcelona.