Notícia Música, humor i reivindicació al Correllengua 2017 a la Seu L'activitat es durà a terme aquest dissabte al vespre al Pati Palau Música, humor i reivindicació al Correllengua 2017 a la Seu

La música, l’humor i la reivindicació són els principals elements que marquen aquest any el programa del Correllengua a la Seu d’Urgell. El conjunt d’actes, organitzats per Òmnium Alt Urgell i pensats per a totes les edats, es duran a terme demà, dia 8, a partir de les sis de la tarda a la plaça del Pati Palau i començaran amb un berenar popular amb coca i xocolata, seguit d’un espectacle infantil amb TAT Teatre.



A partir de les set de la tarda, el Correllengua oferirà una actuació gratuïta de Lo Pau de Ponts, una de les revelacions del panorama musical català amb les seves iròniques i originals versions de cançons de màxima actualitat, amb títols com A poc a poc, La nòvia estiueja a Salou o Soc un pelacanyes. La seva darrera novetat, publicada fa tot just sis dies, és Lo cantant latino, amb la col·laboració del músic d’origen dominicà Fresshh González.



A les vuit del vespre es presentarà el manifest del Correllengua 2017, que enguany llegirà el musicòleg Artur Blasco.