Santpedor (Bages)

Són menys de 8.000 els habitants d’aquest poble del Bages, a poc més d’una hora de la ciutat de Barcelona. Però és conegut sobretot per un veí que, ara, només hi passa els estius: Pep Guardiola.



Precisament els estius són molt calorosos a Santpedor, pel que una bona opció és fer una caminada pel sender de curt recorregut que dona la volta al poble, on es troben els aiguamolls de la Bòbila i el de la Sèquia.



Però també és gratificant passejar per l’interior. El barri antic, envoltat per l’Eixample, és d’origen medieval i el nom del poble respon a una màgica llegenda. Al riu d’Or, afluent del Llobregat, hi havia llavors pedretes d’or, les quals les van anar recollint fins acabar construint l’estàtua de Sant Pere, que donà nom al poble Sant Pere d’Or i es va convertir en l’actual Santpedor.