Andorra ha de millorar en política, trànsit i prestacions socials

El Centre de Recerca Sociològica (CRES) va presentar ahir els resultats de les enquestes semestrals que realitza cada any i que aplega sota el nom l’Observatori. En aquesta ocasió, s’ha preguntat a un total de 763 persones, i una de les conclusions a què s’ha arribat és que les prestacions socials, les pensions, la política i el trànsit són els àmbits en què –segons els enquestats– més ha de millorar Andorra.



Pel que fa a les prestacions socials i les pensions, el 21% dels preguntats considera que el problema resideix en la gestió i cobertura de la CASS, en els imports de les pensions i en la forma d’adjudicar les ajudes socials. Els que més demanen una millora en aquest sector són els jubilats, els estudiants, els directius o treballadors de rang intermig i els aturats.



En relació a la situació política, prop del 16% dels enquestats diu que cal millorar la gestió (tant per part del Govern com dels comuns) i incidir més en la figura política i la lluita contra la corrupció. A més, demanen que es permeti el vot als residents i que es faciliti l’accés a la nacionalitat andorrana. Els que requereixen més aquestes modificacions són els estudiants, els professionals i tècnics i els que en general tenen un nivell major d’estudis.



Finalment, pel que fa al trànsit, la demanda recau bàsicament en què es faci una millora en àmbit general. Segons el CRES, el 13,5% dels enquestats fa aquesta reivindicació, i els que més la posen de manifest són els francesos, els universitaris o estudiants de graus elevats, els alts càrrecs i les mestresses de casa.

Retorn a la crisi / D’altra banda, el director del CRES, Joan Micó, va detallar que estan tornant a ressorgir algunes preocupacions ciutadanes denotades abans de la crisi. A banda de la necessitat de millorar els àmbits esmentats, els enquestats també han detallat que entre les seves majors preocupacions es troba l’encariment dels habitatges i de la vida en general, uns factors que preocupaven abans de l’any 2007 però que van anar desapareixent fins gairebé finals de l’any passat o principis d’aquest, quan sembla que han tornat a aflorar.



El 33% declara arribar a final de mes amb dificultats / El 33% dels 763 enquestats pel CRES assegura que arriba a final de mes «amb dificultat o certa dificultat». Els que declaren tenir més problemes són els portuguesos i els treballadors no qualificats o de la indústria. A més, en relació a com veuen la seva situació econòmica, el 47% dels enquestats afirma que és «regular», el 9,2% que és «dolenta o molt dolenta» i el 43% que és «bona o molt bona».

Pel que fa a la situació econòmica del país, el 57% dels preguntats diu que és «regular» i el 12% que és «dolenta o molt dolenta», mentre que el 29% afirma que és «bona o molt bona». Els més optimistes són els estudiants, seguit dels treballadors del comerç i hoteleria. Finalment, comparant la situació actual amb la de fa un any, el 49% remarca que no ha canviat, el 16% que és pitjor i el 29% que és millor. I de cara al proper any, el 31% diu que serà millor, sent els directius i els propietaris els més optimistes.