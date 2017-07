Pas a pas fins a tenir una empresa

Per dissetè any consecutiu, el Taller d’emprenedors tanca les seves portes amb una nova fornada d’idees i projectes. Segons informa l’ANA, de les 18 persones que enguany van iniciar el taller, només 15 van poder superar el projecte empresarial. Com a curiositat, un dels graduats d’aquesta edició va ser l’exministre d’Administració Pública, Transports i Comunicacions, Jordi Alcobé.



L’emprenedoria és un aspecte molt vinculat a la recerca i la innovació. Per aquest motiu, el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, va anunciar ahir que de cara a l’any vinent està previst que s’iniciïn dos projectes relacionats amb aquest aspecte.



El primer, que segons Nicolau, està «força avançat», és la creació d’un contracte industrial; és a dir, un tipus de doctorat que es realitza dins de les empreses per tal de dur a terme projectes estratègics relacionats amb la recerca dins de l’àmbit empresarial. El segon projecte, que està menys desenvolupat, va relacionat amb la creació d’un viver d’empreses per a emprenedors per tal que aquells que finalitzin els seus estudis puguin disposar d’alternatives.



En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va destacar la permanència de la iniciativa durant tots aquests anys, atès que «cada any els resultats sempre han estat satisfactoris». A més, Camp va ressaltar els màxims històrics que s’han registrat els darrers dos anys pel que fa a la creació de negocis, tot i que va assenyalar que «hi ha una llei d’emprenedoria entrada al Consell pel PS, però ens hi haurem de posar tots plegats i arremangar-nos perquè és una llei que requereix molts canvis».



El ministre va explicar que amb el canvi ministerial que hi haurà els mesos vinents, l’emprenedoria es podria veure afectada positivament, ja que «permetrà ajustar projectes que estan en cartera i no s’han acabat de realitzar».



Els tallers / Al llarg dels 17 anys del Taller d’emprenedors, s’han registrat 248 alumnes graduats, tot i que en total s’han inscrit 323 persones. A més, del total de projectes empresarials, 84 s’han acabat convertit en empreses.