Notícia El futur de The Cloud preocupa als comerciants del Fener El ministre Camp assegura que el projecte no s’ha descartat

Els comerciants del Fener Boulevard estan preocupats pel futur de l’edifici The Cloud, ja que temen que finalment la infraestructura pugui quedar en no res. El president de l’associació, Joan Babot, va manifestar que la iniciativa seria «molt bona» per la zona i el fet que «es comenci a parlar que potser no es farà» els inquieta. A més, Babot va lamentar que tot siguin veus però que oficialment ningú no els hagi informat de com està el projecte.



En aquest sentit, el Govern ja va desmentir ahir els rumors sobre els problemes amb The Cloud i, en resposta a les inquietuds dels comerciants, el ministre Francesc Camp va assegurar que el projecte tirarà endavant. «Estem acabant de valorar certs elements de l’edifici, com els continguts. Una vegada estigui valorat això, el projecte ha de tirar endavant. Us puc assegurar que no està descartat ni de bon tros», va manifestar el responsable de la cartera de Turisme i Comerç.



El president de l’associació de comerciants del Fener també es va pronunciar sobre l’altre gran projecte que es podria dur a terme a la zona: la construcció d’un centre comercial al terreny que ara ocupa l’aparcament del Fener. Amb tot, Babot va afirmar que la iniciativa encara està en una fase embrionària i que «no se sap com es farà». «De moment s’està analitzant la possibilitat de què hi cap, què es pot fer i quines repercussions tindria per a la resta de zones comercials», va dir.



En cas que finalment es tiressin endavant les dues infraestructures, el representant dels comerços de la zona considera que «la situació seria immillorable».