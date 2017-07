Torres confia en el Govern respecte a la plataforma de Soldeu

El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va manifestar ahir que no entrarà a valorar el fet que el Govern hagi qualificat el projecte de la plataforma esquiable com un bé d’interès nacional, tot i que va ressaltar que creu que l’Executiu actua dins de la legalitat. «El que no farà aquest comú és entrar a valorar ni ara ni en un futur la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu. No és un projecte de la nostra parròquia ni som l’òrgan competent per declarar d’interès nacional», va destacar Torres, en un tens ple que es va celebrar al Pas de la Casa. En aquest context, també va mostrar la seva confiança amb el Govern. «El que sí que els hi puc dir com a responsable d’una institució és que he de suposar que les institucions actuen sempre en el marc de la legalitat i que, per tant, no toca posar en dubte l’actuació d’aquest Govern», va dir Torres, que va afegir: «Com a institució que és li vull donar tota la meva confiança».



D’altra banda, però, el cònsol també va reiterar que com que el comú és accionista de Saetde dona tot el seu suport a la societat, que dilluns va anunciar que volia dissoldre Nevasa, la societat de Grandvalira. Precisament, el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, va prendre aquesta decisió després que es declarés d’interès nacional el projecte de la plataforma esquiable de Soldeu, que haurà d’acollir les finals de la copa del món d’esquí.



Torres va respondre amb aquestes paraules la pregunta que va entrar a darrera hora l’oposició en el ple. En aquest sentit, tant liberals com socialdemòcrates van demanar al cònsol que es mullés i es manifestés cap a un costat o cap a un altre.



El conseller comunal del Partit Socialdemòcrata (PS), Joan Sans, va exposar que amb aquesta actitud de no valorar la posició de la plataforma esquiable de Soldeu és una forma de «mirar-se des de la barrera» una situació que és «tan crítica i tan greu», en la qual hi ha «absència absoluta dels responsables comunals».



Per la seva part, la consellera del partit Liberals d’Andorra (Ld’A), Maribel Lafoz, va destacar que volen que hi hagi un «posicionament més clar» del comú sobre si està amb Saetde o amb Govern. «Sabem que qüestionar el Govern és una opció complicada, però crec que tampoc s’ho ha plantejat», va puntualitzar Lafoz.

Sens dubte, un dels moments més tensos de tot el ple és quan tant liberals com socialdemòcrates li van preguntar al cònsol quina serà la seva postura si el soci majoritari de Saetde acaba portant a la Batllia el fet que s’hagi declarat d’interès nacional la plataforma esquiable de Soldeu. En aquest cas, li van preguntar si es posicionaria a favor de Saetde o del Govern. Torres, visiblement molest, va respondre: «Si no esteu d’acord amb la declaració de la plataforma, a banda de manifestar-ho al Consell General, jo crec que podeu anar més enllà, i els únics que han anat més enllà són la família Viladomat».



L’oposició també va exposar que no havia rebut informació sobre les reunions, que han portat a la dissolució de Nevasa, així com dels passos que s’han de seguir. En aquest context, Torres es va comprometre a passar-los la informació a partir d’ara.



Tot i la dissolució de Nevasa, Torres va ressaltar que creu que la marca Grandvalira s’ha consolidat en els darrers 14 anys i es podrà mantenir, però ara per ara es desconeix com. «Hi ha fórmules, tenim dos anys per buscar-les», va dir Torres, que va destacar que s’ha d’estudiar «la millor manera per anar diluint Nevasa».

Sobre l’acord d’intencions amb Saetde, Torres va exposar que espera que a finals d’any pugui tenir «alguna cosa clara», tot i que no va donar més detalls sobre les negociacions. «Saetde té aspiracions de créixer com a estació, però això passa per l’acord», va dir.