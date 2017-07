Encamp paga 60.000 € per posar fi al contracte de gestió de la Baronia

La rescissió del contracte de la gestió de l’alberg de la Baronia va aixecar polseguera ahir en la sessió de consell de Comú d’Encamp. L’oposició va demanar explicacions pel fet que la corporació local hagi pagat més de 60.000 euros per rescindir el contracte a Bomosa, l’empresa que havia de gestionar aquest alberg, que també funciona com a casa de colònies, i s’havia de crear un ecohostel amb cabanes als arbres.



El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va explicar que van adjudicar la gestió del projecte fa un any i mig, però des de Govern es va fer marxa enrere perquè no es podia fer un canvi d’usos en aquesta àrea. És per això, que Bomosa no va poder desenvolupar el projecte, tot i que havia començat a fer millores en l’alberg o un estudi d’aigües, que ara podrà aprofitar el comú. En aquest context, Torres va assegurar que la companyia havia invertit 110.000 euros en aquesta zona.



Per això, va relatar que podia presentar un recurs contra la corporació local i, per tant, van decidir arribar un acord abans que això succeís. Aquest acord inclou retornar les fiances a l’empresa una de les quals té un valor de 65.000 euros i l’altre de 4.500 euros.



Amb tot, la consellera liberal, Maribel Lafoz, va valorar que era responsabilitat de la companyia perquè no podria haver acceptat un projecte que no podia desenvolupar. De la mateixa manera es va expressar el conseller del PS, Joan Sans. «L’empresa és responsable del projecte que presenta i ara ens volen fer creure que el comú és corresponsable que no es pugui executar» , va dir Sans. El també liberal, Jordi Troguet, va anunciar que havien presentat un projecte al comú perquè una empresa estrangera, de la qual no va voler donar detalls, gestionés l’alberg, però que la Junta de Govern va votar en contra.