Notícia El Pas de la Casa es frega les mans amb la pujada del preu del tabac a França Els comerciants creuen que els portarà beneficis Una botiga del Pas de la Casa on venen tabac. Autor/a: MARICEL BLANCH

França va anunciar recentment que pujarà el preu del paquet de tabac de set a deu euros i al Pas de la Casa ja comencen a veure els beneficis. A la localitat proliferen les botigues on venen tabac i alcohol. A més, sovint, també combinen aquests articles amb la venda d’altres productes com colònia, roba o inclús joguets.



A Andorra, actualment, un paquet de tabac ronda al voltant de tres euros, però a pocs quilòmetres el preu pot arribar als set euros. Això fa que, a diari, molts francesos acudeixin a la localitat encampadana a comprar tabac. De fet, si un camina pel carrer, el francès és, pràcticament, la llengua que més s’escolta.



«Si puja el preu del tabac a França, es vendrà més aquí», va valorar Luis Santos, d’Alfa Supermercat. El comerciant, però va destacar que «un dels problemes és que no es poden vendre molts cartons, només dos».



D’una manera similar es va expressar també Pedro da Costa, del supermercat Explosió. «Si augmenta el preu de França, hi haurà més venda», va subratllar Da Costa.



La treballadora d’un establiment, que va preferir preservar el seu anonimat, va argumentar que, actualment, «el preu del tabac a França ja és el doble i si encara puja més, portarà més gent, ja que la diferència serà més gran».



No tothom pensa de la mateixa manera que aquests comerciants. Un altre tabaquer, que tampoc es va voler identificar, va expressar que creu que tot seguirà de la mateixa manera. «La venda serà la mateixa. Sempre ha existit aquest diferencial de preus», va considerar. De fet, va destacar que si França apuja el preu del tabac és millor per aquell país, ja que recaptarà més diners en impostos. El país gal ha decidit emprendre aquesta mesura per dissuadir els joves que comencin a fumar. Segons càlculs del Govern, el tabac és la primera mort evitable del país i costa la vida de 78.000 persones de manera prematura. A més, té un cost inicial de 100 milions d’euros.



Aquest darrer tabaquer, però, va alertar que la diferència de preus entre França i Andorra és el que «ha portat les màfies» al Pas de la Casa. Per aquest motiu, va instar al Govern a prendre mesures perquè combati el contraban. «El que ha de fer el Govern és posar mà dura al contraban», va ressaltar aquest comerciant.



Da Costa, però, va opinar que el fet que augmenti el preu del tabac a França no creu que es tradueixi que hi hagi un increment del contraban al Pas de la Casa. «Crec que es quedarà igual», va dir el comerciant.



Aquest increment, però, ja s’ha començat a fer ressò entre els tabaquers francesos. A l’Arieja, a menys de cent quilòmetres del Pas de la Casa, la notícia ha caigut com un gerro d’aigua freda. No només per l’elevat preu del producte, sinó per la seva proximitat a Andorra, ja que creuen que els hi robarà clients.