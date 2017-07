El BC Andorra, al grup amb dos exEurolliga com Unics Kazan i Darussafaka

El BC MoraBanc Andorra ja coneix els rivals en el seu retorn a Europa. Està integrat en un grup amb dos conjunts que la temporada passada jugaven l’Eurolliga, que es presenten com els més forts. El conjunt del Principat provarà d’estar entre els quatre primers per superar la ronda i continuar en la competició.



El sorteig es realitzava ahir a Barcelona, amb un lleuger error per part dels organitzadors en la denominació del club, ja que estava com a MoraBanc Andorra la Vella. Amb un nom o un altre, l’equip està enquadrat al grup A juntament amb l’Unics Kazan (Rússia), on juga Quino Colom, i el Darussafaka Istanbul (Turquia). Tots dos la temporada passada van disputar l’Eurolliga. La resta de contrincants són Cedevita Zagreb (Croàcia), Fiat Torí (Itàlia) i Levallois Metropolitans (França). Aquesta primera fase de grups es desenvolupa de l’1 d’octubre al 27 de desembre, amb els quatre millors de cadascun classificant-se per al Top16, que es jugarà del 3 de gener al 7 de febrer format per quatre grups de quatre equips. Els dos millors passaran a quarts de final, que es disputarà al millor de tres partits, com la resta d’eliminatòries. Les semis començaran el 20 de març i la final el 10 abril.



Després de conèixer els rivals, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, exposava que «el grup té molta dificultat esportiva, amb dos equips que estaven a Eurolliga la temporada passada, però són dos rivals que ens il·lusionen, com tots. La gent estarà encantada de veure els equips que passen pel pavelló». Pels enfrontaments que tindran, «és un repte majúscul pels rivals que són i la competició que és. L’afrontem amb molta il·lusió» i «intentarem competir, no volem perdre amb ningú. La nostra manera de ser és provar de guanyar sigui quin sigui el rival». L’entrenador, Joan Peñarroya, ressalta el que hi ha pel davant «amb els equips del nivell» presents, amb un «grup complicat en el qual tenim a dos equips que jugaven a Eurolliga». Menys el de Kazan, que és de llarg el viatge més llunyà, la resta són assumibles, sent «desplaçaments que estan bé» i que no aportaran un desgast suplementari. Davant tenen un calendari on «els equips són superatractius, de molt nivell, amb els quals haurem de donar el nostre màxim per ser competitius i per no renunciar a res, com fem sempre».

Reaccions dels rivals / Elvira Alimova, mànager de l’Unics Kazan, exposa que «l’any passat vam jugar l’Eurolliga i aquest esperem ser competitius. Tenim un grup excel·lent. És millor jugar amb els equips més durs i forts al principi que no pas al final, que suposa una bona prova d’inici». És el conjunt que es troba més allunyat i quant a desplaçaments, «després de l’experiència a la dura agenda de l’Eurolliga, crec que estem preparats. Els viatges poden ser difícils, però estem preparats per a això». Un altre que va estar a la màxima competició continental és el Darussafaka. El seu director d’operacions, Orkun Demir, assenyala que «tenim la responsabilitat de ser un equip que ha jugat l’Eurolliga. Intentarem competir al més alt nivell i en realitat estem reconstuint encara la plantilla, signant alguns jugadors nous». El sorteig permet que «el grup sigui realment interessant, on tots els equips són ambiciosos. Com el Torí, o l’Andorra, que va fer una bona feina a la lliga espanyola». Al club turc estan ansiosos que «comenci la pròxima temporada i ser un dels favorits a vegades porta idees, com que qualsevol ens vulgui batre, però nosaltres sabem el que estem fent. Hem de fer una feina dura i respectar a cada oponent per poder guanyar a la pista».



El Cedevita Zagreb coneix bé la competició i el seu general manager, Davor Uznevic, està segur que «aquesta temporada serà molt millor que la passada. Ara veiem que hi ha 24 equips i tots són realment bons. Al nostre grup en tenim de forts, amb dos exEurolliga, que són els favorits. Tenim dos acabats d’arribar, com el Torí i l’Andorra, i també el Levallois. No sé massa sobre ells i estem esperant a veure quin tipus de plantilla tindran, però estic molt content i expectant pels partits. La nostra ambició és com a mínim ser a la segona ronda, i intentarem anar més enllà». Per preparar la competició «de moment es fa difícil, però ho és per a tots els equips. Serà molt més fàcil quan comenci la temporada, ja que alguns conjunts no han tancat encara les seves plantilles».



El Fiat Torí és un dels debutants, com el MoraBanc. Renato Nicolai, general manager del club italià, admet que «estem molt emocionats perquè és la primera vegada que estem a la competició. Estem orgullosos per això i esperem poder fer una bona feina. Crec que aquesta EuroCup és un torneig de molt nivell i lluitarem davant cada equip. És ben sabut que l’Unics Kazan és un equip molt fort i almenys tenim dos o tres conjunts que són força potents i superiors a nosaltres, però la resta també són durs».